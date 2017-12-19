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Dünya

Club füze sisteminin teknik detayları açıklandı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 19 Aralık (DHA) – Novator adlı Rus şirketi, Club füze sistemi Club-T ve karadan karaya güdümlü füzesi 3M-14E LACM’nin ihraç edilecek yeni versiyonlarının detaylarını açıkladı

19 Aralık 2017 17:50

Mahmut Can Emir / İstanbul, 19 Aralık (DHA) – Novator adlı Rus şirketi, Club füze sistemi Club-T ve karadan karaya güdümlü füzesi 3M-14E LACM’nin ihraç edilecek yeni versiyonlarının detaylarını açıkladı.
Novator’dan üst düzey bir yetkili yaptığı açıklamada, füze sisteminin menzilinin, Rusya’nın da üyesi olduğu, Füze Teknolojileri Kontrol Yönetmeliği’nde (MTCR) şart koşulan menzilin üstüne çıkarılabileceğini söyledi.
Club-T füze sistemi, altı adet 3M-14E1 ile yüklenerek bir nakil füze yükleme aracı (TEL) üzerine kuruluyor. Kuveyt’te Körfez Savunma ve Havacılık Fuarında konuşan Novator Dış İlişkiler Müdürü Mikhail Pakhomov, şirketin broşüründe 3M-14Ei füzelerinin menzilleri 275 kilometre olarak belirtilmesine rağmen gerektiği durumlarda 300 kilometrenin üzerine yükseltilebileceğini söyledi.

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