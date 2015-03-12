Beşiktaş sonunu getiremedi: 2-1

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Belçika ekibi Club Brugge'e konuk oluyor. Jan Breydel Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın hakemi ise İskoçya'dan Craig Thomson.

İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmanın 46. dakikasında Gökhan Töre'nin golüyle 1-0 öne geçen Beşiktaş, 62. dakikada Tom de Sutter ve 79. dakikada Refaelov'un golüyle mücadeleden 2-1 mağlup ayrıldı.

Beşiktaş, 19 Mart tarihinde Club Brugge ile rövanşta karşı karşıya gelecek.

İki takımın 11'leri

Club Brugge: Ryan - De Fauw, Duarte, Meunier, De Bock - Mechele, Mbombo, Simons - Vormer, Refaelov, De Sutter

Beşiktaş: Cenk - Serdar, Ersan, Necip, Opare - Veli, Oğuzhan - Gökhan, Tolgay, Olcay - Demba Ba

Karşılaşmanın önemli dakikaları

5. dakikada orta sahadan gönderilen uzun topu Tom De Sutter kafayla Lior Refaelov'a indirmek istiyor ancak top kalecimiz Cenk Gönen'de kalıyor.

12. dakikada sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına Laurens De Bock geçiyor. Bock'un ortası ile arka direkte buluşan Tom De Sutter kafa vuruşu ile topu ağlarla buluşturuyor ancak pozisyonun öncesinde Ersan Gülüm'e faul yapınca hakem golü geçersiz sayıyor.

14. dakikada sağ kanattan kazandığımız köşe vuruşunu Gökhan Töre kullanıyor. Gökhan Töre'nin ortasını Ersan Gülüm kafayla arka direkte bulunan Necip Uysal'ya indiriyor. Necip'in kafa vuruşu farklı şekilde yandan dışarı çıkıyor.

20. dakikada sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına Oğuzhan Özyakup geçiyor. Oğuzhan'ın ortası herkesi aşıyor ve top oyun alanının dışına çıkıyor.

33. dakikada Laurens De Bock'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşu Cenk Gönen uzaklaştırmak istiyor ancak top Demba Ba'ya çarpıp penaltı noktasının hafif sağ çaprazında bulunan Davy Fauw'un önüne düşüyor. Davy Fauw'un gelişine yerden çektiği şut az farkla yandan dışarı çıkıyor.

41. dakikada Tom De Sutter'in pası ile sol kanatta topla buluşan Boli Bolingoli-Mbombo'nun ortası kalecimiz Cenk Gönen'de kalıyor.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

46. dakikada Gökhan Töre'nin attığı golle ikinci yarının hemen başında 1-0 öne geçiyoruz. Oğuzhan Özyakup'un pası ile sağ kanatta topla buluşan Gökhan Töre, Laurens De Bock'tan sıyrıldıktan sonra ceza sahası içerisine girip topu soluna çektikten sonra şutunu çekiyor, top kaleci Matthew Ryan'ın sağından ağlarla buluşuyor.

52. dakikada sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına Oğuzhan Özyakup geçiyor. Oğuzhan'ın ortasına altıpas çizgisi üzerinde Ersan Gülüm dokunamıyor ve top oyun alanının dışına çıkıyor.

62. dakikada Club Brugge, Tom De Sutter'in attığı golle skoru 1-1'e getiriyor. Ceza sahası dışında sol çaprazda topla buluşan Felipe Gedoz'un çektiği şuta penaltı noktası üzerinde son anda ayağını sokan Tom De Sutter'in sol ayağı ile çektiği şut maalesef ağlarımızla buluşuyor.

67. dakikada Olcay Şahan'ın Lior Refaelov'e yaptığı faulün ardından sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta topun başına Laurens De Bock geçiyor. De Bock'un ortasını Tolgay Arslan kafayla kornere uzaklaştırıyor.

69. dakikada sağ kanattan Thomas Meunier'in yaptığı ortayı Cenk Gönen kontrol etmek isterken topu elinden kaçırıyor ve top ters kanattan ceza sahası dışına çıkıyor. Topla buluşan Tom De Sutter'e ceza sahası dışında kayarak sert müdahalede bulunan Cenk Gönen sarı kart görüyor.

70. dakikada sol kanattan son çizgiye yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruşta topun başına Felipe Gedoz geçiyor. Felipe Gedoz'un ortası herkesi aşıyor ve top oyun alanının dışına çıkıyor.

75. dakikada Necip Uysal'ın Tom De Sutter'e yaptığı faulün ardından ceza sahası yayının hemen dışından sağ çaprazdan kazanılan serbest vuruşta topun başına Laurens De Bock geçiyor. De Bock'un çektiği şuta Cenk Gönen iki hamlede sahip olmayı başarıyor.

79. dakikada Club Brugge, Lior Refaelov'un penaltıdan attığı golle 2-1 öne geçiyor.

84. dakikada Daniel Opare'nin yerden pası ile ceza sahası yayı dışında sol çaprazda topla buluşan Gökhan Töre'nin çektiği şut kaleci Matthew Ryan'da kalıyor.