Clooney ve Alamuddin çiftinin düğününe magazin basınından tepki

3 gün 3 gece süren bir merasimle Lübnan asıllı İngiliz avukat Amal Alamuddin'le evlenen Hollywood yıldızı George Clooney, bir yandan bu kadar gösterişli bir düğün yaparken bir yandan da büyük bir gizlilik kalkanı oluşturduğu için tepki çekti.

Clooney-Alamuddin çifti ve yakınları geçen Cuma günü Venedik'e gittiğinden beri, hem konukları hem de onların peşindeki gazetecileri taşıyan tekneler kentin ünlü kanallarını bloke etti.

BBC Türkçe'den Övgü Pınar'ın haberine göre, çiftin ve yakınlarının kaldığı otellerin kara yolundan girişleri de kapatıldı. Düğün resepsiyonunun yapıldığı Aman Canal Grande otelinin kanala açılan girişine de özel bir çadır gerilerek ekstra gizlilik sağlandı.

Fotoğraf sızdırana 5 milyon dolar tazminat

Düğün resepsiyonu sırasında 400 kadar güvenlik görevlisi çalışırken, otel çalışanları ve konukların cep telefonu kullanması yasaklandı. Düğüne katılanlara bir sözleşme imzalatılarak, fotoğraf sızdırmaları halinde 5 milyon dolar tazminat ödeyecekleri uyarısında bulunulduğu öne sürüldü.

Kimi Venedikliler ve turistler Hollywood yıldızlarını yakından görme ihtimalinden memnun olsa da kimileri ise düğün için uygulanan kısıtlamalardan şikayetçiydi.

Venedik yakınlarındaki Padova kentinden sırf düğüne tanık olmak için geldiğini söyleyen Nanni Tamborino "Tüm yolu bunun için geldim ama her yeri kapatmışlar. Clooney madem bu güzel şehirde böyle gösterişli bir düğün yapmak istiyor, o zaman bizim de görmemize izin vermeli" diyerek tepki gösterdi.

İtalyan medyası da, "yılın düğünü" olarak lanse edilen törenin ilk heyecanını atlattıktan sonra olağanüstü gizlilik tedbirlerini eleştirmeye başladı.

La Stampa gazetesi "Eğer evlilik yemininin kısıtlı bir grup tarafından görülmesini istiyor idiyseler Venedik'i seçmek çok da iyi bir fikir olmayabilir" diye yazdı.

RaiNews24 televizyonu da düğünün görüntülerinin Vogue dergisine satıldığını hatırlatarak tüm bu gösteriş içindeki gizliliğin aslında bir pazarlama taktiği olup olmadığını sorguladı.

Clooney politikaya mı atılacak?

Bazı yorumlarda ise Clooney'nin politikaya atılmayı planladığı öne sürüldü.

Il Foglio gazetesinden Fabiana Giacomotti, Amal Alamuddin'in ilk başlarda "fazla göz önünde olmamak için" Clooney ile ilişki yaşamak istemediğini söyledi ve "Peki şimdi ne oldu da böylesine gösterişli bir törenle evlenmeyi kabul etti? Bu bir pazarlama operasyonu mu? Esas amaç ne? Yoksa Clooney politikaya mı atılmak istiyor? Eğer öyleyse Amal Alamuddin harika bir eş seçimi" dedi.

La Stampa gazetesi de Oxford mezunu insan hakları avukatı Amal Alamuddin'in "harika bir first-lady" olacağını yazdı.

Masrafları gelinin babası ödedi

Clooney-Alamuddin çiftinin Venedik'te evleneceği açıklandığında nikahın Pazartesi günü yapılacağı belirtilmişti. Ancak Cumartesi gecesi yapılan resepsiyon sırasında Clooney'nin sözcüsü bir resmi açıklamayla çiftin evlendiğini duyurdu.

Düğünün detayları sır gibi saklansa da Venedik'e akın eden İtalyan basını çöpleri karıştırmak ve "otele yakın kaynakları sıkıştırmak" gibi taktiklerle bilgi edinmeyi başardı.

Çeşitli kaynaklarda yayınlanan bu bilgilere göre Cumartesi gecesi saat 20.18'de çift evlilik yeminini etti.

Töreni, eski Roma Belediye Başkanı ve Clooney'nin yakın arkadaşı Walter Veltroni yönetti. Ancak İtalyan yasalarına göre çiftin nikahı ancak Pazartesi günü resmi olarak imzaların atılmasıyla geçerli olacak.

George Clooney'nin yemin töreni sırasında çok heyecanlandığı ve elleri titrediği için düğün pastasını kesmekte zorlandığı da öne sürüldü.

Clooney törende Armani smokin, Alamuddin ise İngiltere Prensi William'ın karısı Kate Middleton'ın da gelinliğini yapan Sarah Burton tasarımı bir gelinlik giydi.

Düğüne, Bill Murray, Ellen Barkin, Cindy Crawford, Emily Blunt, Matt Damon, Bono gibi ünlülerin de aralarında bulunduğu 200'e yakın konuk katıldı. Cindy Crawford'un kocası Rande Gerber'in, Clooney'nin nikah şahidi olduğu tahmin ediliyor.

Düğünün masraflarını da gelinin babası Ramzi Alamuddin'in karşıladığı söyleniyor.

Teknenin adını değiştirdiler

Clooney ve Alamuddin'in Venedik'te kullandığı teknenin adının "Amore" (Aşk) olduğu dikkatlerden kaçmadı.

Ancak, aslında bu teknenin adının "Confusione" (Karışıklık) olduğu ve çiftin düğününe özel olarak "Aşk" olarak değiştirildiği ortaya çıktı.

İtalyan basını ise "George ve Amal, İtalya'da tekne adı değiştirmenin uğursuzluk getirdiğine inanıldığını bilmiyor olmalı" diye yazdı.