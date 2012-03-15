Clooney gizlice Sudan'a girdi, belgesel çekti

T24 - Politikaya ilgisiyle tanınan George Clooney'nin gündeminde bu kez Sudan vardı. ABD Kongresi'nde konuşan Clooney, senatörlere gizlice girdiği Güney Sudan'daki insanlık dramını gözler önüne seren bir kayıt izletti.

ntvmsnbc'nin haberine göre; dünya siyasetine duyduğu ilgiyle bilinen oscarlı oyuncu, bu kez Sudan'da yaşanan insanlık dramına dikkat çekti. Bölgeden yeni dönen Clooney'nin elinde, Sudan'ın Nuba dağı bölgesinden görüntüler vardı. Usta oyuncu, sınırı gizli olarak geçip ulaştığı bölgede, iç savaşın izini taşıyan insanlarla biraraya gelip anlatılanları dinledi.



'Sorun din değil'



Görüntüleri Senato’nun dış ilişkiler komitesi üyelerine izleten George Clooney, karşılaştığı manzarayı anlattı. Clooney, “Bu cinayet, korku, sürgün ve açlığa karşı verilen bir mücadele. Sorun din değil. Kamplarda beraber saklanan Müslüman ve Hristiyanları görebilirsiniz” dedi.