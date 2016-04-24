Clooney Erivan'da 24 Nisan törenine katıldı



Oscar ödüllü aktör George Clooney, Ermenistan Devlet Başkanı Serj Sarkisyan ve binlerce Ermeniyle birlikte Tsitsernakaberd Ermeni Soykırımı Anıtı'nda düzenlenen törene katılarak anıta çiçek bıraktı.

Erivan'a vardıktan sonra bir konuşma yapan Clooney, 1915 yılında yaşananların “sadece Ermenistan'ın değil aynı zamanda dünyanın tarihi olduğunu, sadece bir ulusun acısı olmadığını” ifade etti.

Ermenistan Devlet Başkanı Serj Sarkisyan da 24 Nisan günü sebebiyle yaptığı açıklamada “Bugün Ermeni Soykırımı kurbanlarının kutsal hatırasını anıyoruz” dedi. Sarkisyan “Resmi Türkiye'nin Ermeni olan her şeye düşmanca tutumu gibi inkar politikası da değişmedi” diye konuştu.

Ermenistan Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı Devleti'nde yaşayan 1,5 milyon Ermeninin soykırıma uğradığı görüşünü savunuyor. Soykırım tanımlamasına karşı çıkan Türkiye ise Ermenilerin tehcir edildiğini, karşılıklı çatışmalarda 300 bin ila 500 bin Ermeninin hayatını kaybettiğini, Türklerin de çok sayıda kayıp verdiği görüşünü dile getiriyor.