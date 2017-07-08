Clooney çifti terör tehdidi nedeniyle taşınıyor

George ve Amal Clooney çifti, geçtiğimiz ay dünyaya gelen ikiz bebeklerinin güvenliği için İngiltere'den taşınma kararı aldı.

İkiz bebeklerine geçtiğimiz ay kavuşan George ve Amal Clooney çifti, İngiltere'de Berkshire bölgesinde 20 milyon sterlin değerindeki evden güvenlik gerekçesiyle taşınma kararı aldı.

NTV'nin haberine göre, ünlü çiftin, İngiltere'de giderek artan terör riski nedeniyle evlerinin tehlike altında olduğunu düşünerek ABD'nin Los Angeles şehrine taşınmaya karar verdiği öğrenildi.

56 yaşındaki ABD'li aktör, 39 yaşındaki Lübnan asıllı insan hakları avukatı olan eşinin uluslararası davalar nedeniyle çok sayıda tehdit aldığını ve kendilerini Los Angeles'ta daha güvende hissedeceklerini açıkladı.

Ünlü çiftin, Los Angeles'ın Studio City adlı bölgesinde oturacakları öğrenildi.