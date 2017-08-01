Clooney çifti Suriyeli mültecilere okul açıyor

Amerikalı oyuncu, yönetmen ve yapımcı George Clooney'nin eşi Amal Clooney ile birlikte kurduğu vakıf, Suriye'deki savaştan kaçan mülteci çocuklar için okul açmaya hazırlanıyor.

Adalet için Clooney adını taşıyan vakıf, Google, HP ve UNICEF ile başlatacakları bir proje ile Lübnan'da 3 bin mülteci çocuğa eğitim sağlayacak yedi okul açacak.

George Clooney ve eşi avukat Amal Clooney adına yapılan açıklamada, vakfın sağlayacağı 2 milyon dolar ile Suriyeli çocukların "kayıp bir nesil" olmaya sürüklenmesini engellemek istediği belirtildi.

Açıklamada "Amacımız, Suriyeli mülteci çocuklara eğitim vererek, onların tekrar geleceğin liderleri olma yolunda ilerlemesini sağlamak" denildi. Projeyle ilgili UNICEF'ten yapılan açıklamada da çiftin tüm bölgenin geleceğine yatırım yaptığı belirtildi.

George Clooney ve Amal Clooney, Adalet için Clooney Vakfı'nı geçtiğimiz yıl kurmuştu. Vakfın amacı, dünyanın dört köşesindeki savaş mağdurlarına, eğitim hakkı elinden alınan çocuklara ve mültecilere yardım etmek olarak açıklanmıştı.

Suriye'deki iç savaşın en ağır faturasını çocuklar ödüyor. Birleşmiş Milletler verilerine göre, 5 milyondan fazla Suriyeli evlerini terk etti. 5 milyondan fazlası ise kuşatma altındaki kentlerde yaşıyor. Savaş nedeniyle mülteci durumuna düşen Suriyelilerin neredeyse yarısını çocuklar oluşturuyor.

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