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BBC Türkçe

Clooney çifti 'ikiz bebek bekliyor'

Ünlü aktör Matt Damon, Hollywood yıldızı George Clooney ve eşi Amal Clooney'nin ikiz bebek beklediklerini açıkladı. Damon haberi kendisine George Clooney'nin verdiğini söyledi.

10 Şubat 2017 18:50

Ünlü aktör Matt Damon, Hollywood yıldızı George Clooney ve eşi Amal Clooney'nin ikiz bebek beklediklerini açıkladı. Damon haberi kendisine George Clooney'nin verdiğini söyledi.

Kanada televizyonuna konuşan Matt Damon, "Geçen sonbaharda onunla (Clooney) beraber sette çalışıyorduk. Beni bir köşeye çekti ve söyledi. Neredeyse ağlayacaktım. Onun için çok mutluyum" dedi.

Clooney'e eşinin kaç haftalık hamile olduğunu da soran Damon "Bana 8 haftalık olduğunu söyledi. Ben de sen delirdin mi? Başka kimseye söyleme. 12 hafta kuralını bilmiyor musun dedim. Bilmiyordu. Ben de ona çenesini kapatmasını söyledim" diye konuştu.

Clooney çifti için "Harika anne baba olacaklar" diyen Damon, onların çocuklarının da "çok şanslı" olacaklarını söyledi.

Amal Clooney'nin hamile olduğu haberi, Amerikan CBS televizyonu tarafından duyurulmuştu.

People dergisine konuşan Clooney çiftine yakın bir kaynak da çiftin "çok mutlu" olduğunu söyledi. Clooney ailesi henüz bir açıklama yapmadı.

George ve Amal Clooney, 2014'te İtalya'nın Venedik'te kentinde Holywood yıldızlarının katıldığı bir düğünle evlenmişlerdi.

İki kez Oscar ödülü kazanan 55 yaşındaki George Clooney, Hollywood'un sevilen aktörlerinden.

39 yaşındaki eşi Amal Clooney ise insan hakları avukatı olarak Ukrayna Başbakanı Yulia Timoşenko ve Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ı da savunduğu bazı önemli davalarda yer almıştı.

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