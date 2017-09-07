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Clooney çifti evlerini Ezidi göçmene açtı

Evlerine aldıkları Ezidi göçmen, Chicago Üniversitesi’nde okuyor

07 Eylül 2017 15:09

Amerikalı oyuncu George Clooney, insan hakları avukatı eşi Amal Clooney ile birlikte IŞİD'in elinden kurtulan Ezidi bir göçmene evlerini açtıklarını açıkladı. Adı açıklanmayan göçmen ABD'de üniversiteye gidiyor.

Musul’da IŞİD’in elinden kurtulduktan sonra ABD’ye göç eden göçmen, çiftin Kentucky eyaletindeki evinde yaşıyor ve Chicago Üniversitesi’nde okuyor. Duvar'da yer alan habere göre Hollywood Reporter dergisine konuşan George Clooney, ismini vermediği Ezidi göçmenin hikâyesini şöyle anlattı: 

“Musul’a giden bir otobüsteymiş. IŞİD militanları iki şoförü vurarak öldürmüş ve ‘Okula gitmek isteyenleri de öldüreceğiz’ demişler. O hayatta kalmış ve ABD’ye gelmiş.”

Clooney, ABD’ye kabul edildikten sonra tanıştıkları göçmene “Seni destekleyebiliriz. Eğitim almak, hayatta ilerlemek istiyor musun? Bu, bizim senin için yapabileceğimiz bir şey” dediklerini anlattı.

Göçmen, George Clooney’nin memleketi olan Kentucky eyalenin Augusta kentindeki evinde yaşıyor ve eğitimini Chicago Üniversitesi’nde sürdürüyor.

Amal Clooney ezidi soykırımına karşı çalışıyor

Lübnan kökenli bir İngiliz vatandaşı olan Amal Clooney, IŞİD’in elinden kurtarılan Ezidi kadınların hikâyelerini ve Ezidi soykırımını BM gündemine taşımıştı. Amal Clooney, IŞİD’den kurtulan Ezidi insan hakları savunucu Nadia Murad’ın da avukatı.

George Clooney ise uzun süredir BM İyi Niyet Elçisi sıfatını taşıyor. Çift bu yılın başında, ‘Clooney Adalet Vakfı’ aracılığıyla Lübnan’da 3 binden fazla Suriyeli göçmen çocuğu için okullar açılmasına yardımcı olmuştu. 

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