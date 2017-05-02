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Clooney çifti, doğuma 1.3 milyon dolar ayırdı

İkiz bebekler için hastanenin doğum bölümünün kapatılacağı belirtildi

02 Mayıs 2017 12:38

Hollywood’un gözde çifti George-Amal Clooney, ikiz bebeklerinin doğumu için 1.3 milyon dolarlık bütçe ayırdı. Çift hastanedeki doğum bölümünü de kapatıyor.

Oscar ödüllü ABD’li aktör George Clooney (55) ve uluslararası insan hakları avukatı olan Lübnanlı eşi Amal (39) bir süre önce ikiz bebek beklediklerini duyurmuştu. 

Habertürk'ün Amerikan magazin sitesi Radar Online’a dayandırdığı haberine göre, çiftin yakın arkadaşı eski topmodel Cindy Crawford, gelecek aylarda bir kız bir de oğlan çocukları dünyaya gelecek olan Clooney çiftinin muhtemel sağlık risklerini göz ardı etmeyeceklerini belirtti. 

George Clooney’nin toplam servetinin 180 milyon dolar olduğu söyleniyor. 

Nelere para harcanacak?

- Doğum masrafları ve doktor ücreti.

- İngiltere Kraliyet ailesi ebesinin ücreti.

- İtalya’dan özel olarak getirilecek bir masöz.

- Hastanenin doğum bölümünün kapatılması.

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