Clio yeni yüzünü gösterdi

Ağabeyi Megane'ın 3'üncü jenerasyonuyla benzer çizgiler taşıyan yeni Clio, değişen ön farları ve ön tamponu sayesinde eskisine oranla daha agresif bir imaja sahip. Ayrıca otomobilin iç kısmında kullanılan malzemelerin kalitesi de Clio'ya sınıf atlatmak konusunda iddialı.Yeni Clio, makyajlanan tasarımı yanında bir grup yeniliği de beraberinde getirecek. İlk kez donanım paketine dahil edilen GPS navigasyon sistemi ve GT versiyonu ile Clio yollarda fırtına gibi esmeye hazırlanıyor.Çift egzost çıkışı, arka üst kısımda bulunacak bir spoiler, sıradışı Malta mavisi rengi, aliminyumdan yapılmış pedalları ve koltuklarındaki GT ibaresi, caddelerin tozunu atmaya aday bu otomobilden yalnızca bir kaç detay.Teknik detayları henüz belirtilmemesine karşın, çok yakında yollarda olacak ağabeyi Megane 3 ile paylaştığı genel tasarım çizgileri ve yenilikleriyle Clio sınıfında oldukça iddialı olacağa benziyor.