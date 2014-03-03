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Dünya

Clinton'un seks işçileri ile fotoğraf çektirmesi ABD'de günün konusu oldu

Bill Clinton'ın, ABD'nin Los Angeles kentinde, bir insani yardım kuruluşuna bağış toplamak için düzenlenen galada iki genç ve güzel kadınla çektirdiği fotoğraf Amerikan medyası ve kamuoyunda gündem konusu oldu

03 Mart 2014 16:58

ABD’nin eski başkanlarından Bill Clinton, bir insani yardım kuruluşu toplantısında, iki Amerikalı seks işçisi ile birlikte fotoğraf çektirince, ülkenin gündemine oturdu.

Bill Clinton’ın, ABD’nin Los Angeles kentinde, bir insani yardım kuruluşuna bağış toplamak için düzenlenen galada iki genç ve güzel kadınla çektirdiği fotoğraf Amerikan medyası ve kamuoyunda gündem konusu oldu. Amerikan medyasına yansıyan haberlere göre, Clinton’un birlikte fotoğraf çektirdiği iki kadının, Nevada eyaletindeki bir genelevde çalıştıkları ortaya çıktı.

Nevada eyaletinin Moundhouse kentindeki genelevin sahibi Dennis Hof’un özel davetlisi olarak insani yardım kuruluşu galasına katılan ‘Barbie Girl’ ve ‘Ava Adora’ adlı genç kadınların, ABD eski başkanlarından Bill Clinton ile aynı fotoğraf karesine girmek için can attıklarını söyledi.

Clinton’un genç kadınları tanımadığını açıklayan Dennis Hof, “Birlikte poz verdiği kişilerin seks işçileri olduğu hakkında hiçbir fikri yoktu. Kızlar Clinton’a hayran olduklarını, kendisiyle birlikte fotoğraf çektirmek istediklerini söyleyince aynı kareye girdiler” diye konuştu.

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