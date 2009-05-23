Clinton'un saksafonu 130 bin euroya satıldı

Fransa'da düzenlenen Cannes Film Festivalinin yanı sıra AIDS araştırmaları için yapılan, yıldızların katıldığı açık artırmada eski ABD Başkanı Bill Clinton'ın saksafonu 130 bin euroya (yaklaşık 277 bin TL) satıldı.



AIDS araştırmaları için düzenlenen geçen yılki organizasyondan 10 milyon dolar elde edilmişti



Geceye aralarında Paris Hilton, manken Claudia Schiffer, yönetmen Terry Gilliam, rapçi 50 Cent ve bilim adamı James Watson bulunduğu 800 davetli katıldı.Geceden elde edilen toplam gelir henüz açıklanmadı. Geçen yılki organizasyondan 10 milyon dolar elde edilmişti.

