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Dünya
Deutsche Welle

Clinton'ın e-postaları yeniden gündemde

Hillary Clinton, ABD başkanlık ön seçimlerinin bitmesine kısa süre kala dışişleri bakanlığı dönemindeki en büyük skandalı nedeniyle yeniden zorda.

26 Mayıs 2016 00:44


Demokrat Parti’nin Başkan aday adayı Hillary Clinton'ın, dışişleri bakanlığı yaptığı dönemde resmi yazışmalarını özel elektronik posta adresinden yürütüyor olmasına yönelik, bakanlık içi yürütülen soruşturma raporu açıklandı. Clinton, ön seçimlerin sonuna yaklaşılırken, yeniden aynı skandal nedeniyle zor duruma düştü.

Dışişleri Bakanlığı Çarşamba günü açıkladığı ve Kongre'ye sunacağı raporda, Clinton'ın bakanlık döneminde resmi elektronik yazışmalarını yaptığı özel elektronik posta sunucusunun bakanlık tarafından onaylanmadığını belirtti. Clinton'ın kişisel bir sunucu kullanmasının, bakanlık için bir güvenlik riski oluşturduğuna yer verildi. Raporda, bakanlığın veri kullanıma dair önceki bakanlar da suçlandı. Yürütülen soruşturmada, Clinton'ın bakanlığın güvenliği için özel e-posta adresinden yapacağı resmi yazışmalara yönelik bakanlığı bilgilendirme sorumluluğu taşıdığı ancak yapılan soruşturmada buna yönelik bir kanıt elde edilemediği belirtildi.

Clinton'un e-posta bilgisayarının New York Chappaqua'daki evinde bulunduğu ve bu konuda kendisi hakkında FBI soruşturması da dâhil olmak üzere farklı soruşturmalar yürütüldüğü belirtiliyor. Clinton'a ait özel sunucunun varlığı, kolaylıkla sisteme girebildiğini belirten Rumen bilgisayar korsanı Marcel Lazar tarafından ortaya çıkarıldı. Ancak uzmanlar bu konuda bir kanıt tespit edemedi. Lazar, sanal suçlar kapsamında Çarşamba günü Virginia'da mahkemeye çıkarıldı. Lazar, sisteme kolaylıkla girdiğini doğrularken daha önce de Bush ailesinin e-postalarına sızdığına dair suçunu itiraf etmişti.

Clinton'ın bir sözcüsü, görev dönemi süresinde bakanlığın Clinton'ın kişiye özel bir e-posta adresi kullandığından haberdar olduğunu açıkladı. Sözcü ayrıca Kongre'ye sunulacak raporun, herhangi bir devlet sırrının bilgisayar korsanı tarafından deşifre edildiğine dair bir kanıt içermediğini de sözlerine ekledi.

E-posta skandalı son aylarda Demokrat başkan adayı Clinton'a büyük sıkıntı yarattı. Clinton dışişleri bakanlığı görevini yürüttüğü 2009-2013 yılları arasında resmi yazışmaları için özel bir e-posta adresi kullanmıştı. Clinton 2014 aralık ayında bakanlığın isteği üzerine 55 bin sayfa e-posta yazışmasını teslim etmişti. Önseçim yarışını Bernie Sanders'ın önünde götüren Clinton’ın, e-posta skandalından zarar göreceği tahmin ediliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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