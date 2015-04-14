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Dünya

Clinton'ın başkanlığı için hedef 2,5 milyar dolar bağış

ABD basını da 67 yaşındaki Clinton'ın izleyeceği yol haritasını haberleştirmeye başladı

14 Nisan 2015 16:19

ABD'de Hillary Clinton'ın aday adaylığı 2 dakikalık mütevazı bir mesajla başladı. Ancak Demokratlar, ülke tarihinin en yüksek seçim bağışını toplamak için kolları sıvadı. Hedef 2.5 milyar dolara ulaşmak.

ABD'de 8 Kasım 2016'da yapılacak başkanlık seçimi öncesinde Hillary Clinton'ın aday adaylığını açıklamasıyla kulisler hareketlendi. Eski Dışişleri Bakanı Clinton, pazar günü yayımladığı görüntülü mesajının ardından dün ortalıkta gözükmedi.

AFP'de yayımlanan habere göre, tecrübeli siyasetçi, bugün ise 2016 başında ön seçimin yapılacağı ilk eyalet olan Lowa'da seçim mitinglerine başlayacak. ABD basını da 67 yaşındaki Clinton'ın izleyeceği yol haritasını haberleştirmeye başladı. 2008'de de Demokrat Parti'den aday adayı olan Clinton, mevcut Başkan Obama'ya yenilince resmi aday olamamıştı. Ancak bu kez partiden Clinton'a güçlü bir rakibin çıkması beklenmiyor. Seçilmesi halinde ülkesinin ilk kadın başkanı olarak tarihe geçecek olan Clinton seçim süresince 2,5 milyar dolarlık bir kampanya bütçesine sahip olacak.

New York Times gazetesi "Mütevazı başlayan kampanya, ülke tarihinin en pahalı kampanyasına dönecek" dedi. Bağışlarda "ilk kadın başkan" vurgusu ön planda olacak. Demokrat iş adamları ayrıca, Temsilciler Meclisi ve Senato'nun Cumhuriyetçilerin elinde olmasından dolayı Beyaz Saray'ı kaybetmek istemiyor. "Clinton İçin Hazırız" sloganı da bardaktan bebek kıyafetine, şapkadan tişörte kadar birçok eşyaya şimdiden basıldı. 



Bill Clinton: Neferi olacağım

 

Hillary Clinton'a seçim sürecinde en büyük desteği eşi Bill Clinton veriyor. ABD'nin 42'nci başkanı olan Bill Clinton, eşinin adaylığı için üstleneceği rolü açıklarken, "Hillary'nin askeri olacağım" dedi. Uzmanlara göre Bill Clinton, daha çok perde arkasında kalacak. Ama özellikle eşinin zengin işadamlarıyla bağlantılarını sağlayacak. İkili için en büyük engel ise beraber kurdukları Clinton Vakfı için şimdiye kadar topladıkları bağışların ortaya çıkması olabilir. Ancak Hillary Clinton'ın dün vakfın yönetiminden istifa ettiği öğrenildi.

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