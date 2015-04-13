Clinton adaylığını ilan etti



Hillary Clinton başkan adaylığını Twitter ve kendi internet sayfasındaki video mesajıyla duyurdu.Clinton Twitter'dan “Başkanlık için yarışıyorum. Amerikalıların, çıkarları için mücadele verecek bir şampiyona ihtiyacı var ve ben o şampiyon olmak istiyorum” diye yazdı. Clinton'ın danışman ekibi seçmenlerle görüşmek üzere adayın Iowa eyaletine seyahat edeceğini bildirdi. ABD'de 2016 yılının başında ilk ön seçimler Iowa eyaletinde yapılacak. Tüm eyaletlerde yapılan ön seçimler sonucunda belirlenen seçiciler kurulu, 8 Kasım 2016'da ABD başkanını ve ABD başkan yardımcısını belirleyecek.

Clinton 8 yıl önce Demokrat Parti'nin başkan adayı olmak için Barack Obama ile yarışmış ancak partinin aday belirlemek için yaptığı ön seçimlerde bu yarışı kaybetmişti.

Clinton'ın adaylığına destek veren ABD Başkanı Barack Obama “O bir dost. Eminim harika bir başkan olacak” dedi. İki dönemdir başkanlık koltuğunda oturan Obama'nın üçüncü kez aday olma şansı bulunmuyor.