Clinton'dan Trump'a işbirliği teklifi

Başkanlık seçimlerini kaybeden Demokrat Parti'nin başkan adayı Hillary Clinton seçim yenilgisinin ardından ilk konuşmasını yaptı.

Konuşmasına, "Hayal kırıklığına uğradığınızı biliyorum" diye başlayan Clinton'a konuşması sırasında eşi Bill Clinton ve kızı Chelsea Clinton da destek verdi. Rakibi Donald Trump'u arayarak tebrik ettiğini ve ABD'nin refahı için kendisiyle çalışmayı önerdiğini söyleyen Clinton, "Elbette bu seçim sonucunu temenni etmiyorduk. Çok acı verici bir sonuç ve uzun süre de devam edecektir" şeklinde konuştu.

"ABD bölünme içinde"

Seçimlerde kendisinin değil, ülkenin söz konusu olduğunu belirten Hillary Clinton, "ABD çok derin bir biçimde bölünmüş durumda. Donald Trump yeni başkanımız olacak ve biz bunu kabul etmek zorundayız" dedi. Başkanlığın barışcıl bir biçimde Trump'a devredilmesini kutlanacağını ifade eden Clinton,

toplumdaki bölünme nedeniyle dayanışma içinde olunması gerektiğini kaydetti.

Clinton, "Amerika hayalinin herkese yetecek kadar büyük olduğunu göstermeliyiz. Bizlerin vatandaş olarak görevi daha iyi bir Amerika için birlikte çalışmak. Umarım Trump bütün Amerikalılar için başarılı bir başkan olur" dedi.

Konuşmasında daha adil bir Amerika için bütün vatandaşları sorumluluğa çağıran Clinton, yasalar, eşit haklar ve din özgürlüğüne saygı gösterilmesini ve savunulmasını istedi.

Ekibine teşekkür etti

Clinton seçim kampanyasında çalışan ekibe de seslenerek "Bu mücadeleye ve bu mücadele için gösterilen çabaya değdiğine inanmaktan vazgeçmeyin. Cesaretinizin sönmesine izin vermeyin, daha yapacak çok iş var" dedi. Seçim ekibini öven Clinton kendilerine maddi bağışta bulunanlara da teşekkür etti.

ABD'nin ilk kadın başkanı olamadığını hatırlatan Clinton, "Umarım günün birinde er ya da geç birileri bunu yapacaktır" dedi. "İnandıklarınız için mücadele etmekten asla vazgeçmeyin" diyen Clinton'un konuşması sık sık alkışlarla bölündü.

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Reuters/dpa/HT/HS