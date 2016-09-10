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BBC Türkçe

Clinton'dan Trump destekçilerine: Irkçılar, cinsiyetçiler, yabancı düşmanları, İslamofoblar!

"Yarısı acınacak halde"

10 Eylül 2016 15:30

ABD Başkanlık seçimleri için Demokrat Hillary Clinton ve Cumhuriyetçi Donald Trump arasındaki yarış kızışırken, Clinton'un son konuşmasında Trump destekçilerini hedef alarak "Yarısı acınacak halde insanlar" demesi Trump kampının tepkisini çekti.

Seçim kampanyasına mali destek çekmek için düzenlediği toplantılardan birisnde konuşan Clinton, Trump taraftarları için "Irkçılar, cinsiyetçiler, yabancı düşmanları, islamofoblar. Daha aklınıza ne gelirse…" ifadelerini kullandı.

Clinton, Trump'ı destekleyenlerin diğer yarısını ise "Umutsuzca değişim isteyen bir kitle" olarak niteledi.

Donald Trump'ın seçim kampanyasından yapılan açıklamada, Clinton'ın bu sözleriyle milyonlarca Amerikalıya hakaret ettiği ifade edildi.

Geçen hafta açıklanan seçim anketleri, Donald Trump'ın Clinton'la arayı kapattığı görülmüştü. Bazı anketler Trump'I yarışta önde göstermeye başlamış durumda.

Özellikle Ohio ve Florida eyaletlerinde iki başkan adayının başa baş bir yarış sürdürdüğü ifade ediliyor.

Clinton'ın New York'ta düzenlenen ve LGBT topluluğu temsilcilerine hitap ettiği konuşmasının ardından Trump'ın seçim kampanyasını yöneten Kelly Conway, "Clinton pozitif bir ve umut dolu bir seçim kampanyası yürüteceğini söyledikten bir gün sonra milyonlarca Amerikalıya hakaret ediyor" dedi.

Trump'ın sözcülerinden Jason Miller ise "Clinton'ın maskesi düştü. Orta direk Amerikalılar hakknda ne düşündüğü ortaya çıktı" yorumunu yaptı.

Clinton'ın seçim kampanyası tarafından yapılan açıklamada ise Demokrat Başkan adayının 'acınacak haldeler' ifadesini, Alt-Right (Alternatif Sağ) adlı grup için kullandığı ifade edildi.

Alternatif Sağ, Demokratlar tarafından ırkçılık ve anti-demokratik yaklaşımlarla suçlanan Trump destekçisi bir hareket.

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