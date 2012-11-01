Clinton: Suriye'deki ateşkesin başarısız olmasına şaşırmadım

Balkanlar turu kapsamında Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'e gelen ABD Dışişleri Hillary Clinton, Hırvatistan Cumhurbaşkanı İvo Yosipoviç ve Başkakan Zoran Milanoviç ile görüştü. Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, Clinton, Suriye'de ateşkesin sağlanamamasına ilişkin, "Üzüldüm, fakat ateşkesin başarılı olamamasına fazla da şaşırmadım. Çünkü rejim, halkına karşı uyguladığı şiddetten vazgeçmedi" dedi.

Clinton, bir gazetecinin, Suriye'de BM ve Arap Birliği Suriye Özel Temsilcisi Lahkdar Brahimi'nin Şam ziyareti esnasında varılan uzlaşının ardından Kurban Bayramı sırasında yürürlükte kalması gereken ateşkesin bozulmasına ilişkin sorusunu yanıtlarken şunları söyledi:

'İnsani krize destek olmalıyız'

"Üzüldüm, fakat ateşkesin başarılı olamamasına fazla da şaşırmadım. Çünkü rejim, halkına karşı uyguladığı şiddetten vazgeçmedi. Suriyeli mültecilere kapılarını açan ülkelerde yaşanan insani krizlere destek vermememiz, Suriye'deki şiddete karşı durmamız ve bu ülkedeki siyasi değişimi başlatmamız gereğini vurgulamak istiyorum."

Yaptırım çalışmalarına devam

Hillary Clinton, ABD'nin BM ve Avrupa Birliği (AB) çerçevesindeki diğer partnerleriyle Suriye rejimine yönelik yaptırımların uygulanmasına devam edilmesi için çalıştığını belirtti.

'Muhalifler BM'de temsil edilmeli'

Suriye'deki muhalefet temsilcilerin de Birleşmiş Milletler'de (BM) temsil edilmesi gerektiğini ifade eden Clinton, "Çünkü bütün şiddeti onlar yaşıyor, cephede bulunuyorlar. Orada olanların onlardan da duyulması gerekiyor. Suriye'de bulunan çoğu insan yakın geleceği ve yarınından bile endişelidir. Bu yüzden orada her şeyin tek taraflı olmaması için bu ülkede güçlü muhalefetin de bulunması gerekmektedir" diye konuştu.