Clinton'dan rakibi Trump'a sert eleştiriler

Amerika Birleşik Devletleri'nde bu yıl 8 Kasım tarihinde yapılacak olan
başkanlık seçimlerinde Demokratların adayı olan Hillary Clinton, Iowa
eyaletindeki seçim toplantısında yaptığı konuşmada rakibi Donald Trump'ı sert
bir dille eleştirdi.
Trump'a sözlerini seçerken itidalli olma çağrısında bulunan Clinton, "Sözler
önemlidir. Başkan adayı ya da ABD'nin başkanıysanız sarf ettiğiniz sözlerin
muazzam sonuçları olabilir" dedi. Trump'ın seçim kampanyası sırasında
dikkatsizce ya da çifte anlama gelebilecek şekilde kullandığı sözlerle kırmızı
çizgiyi birçok kez aştığına dikkat çeken Clinton, "Bu vakaların her biri, Donald
Trump'ın Başkan ve Birleşik Devletler Başkomutanı olabilmek için uygun yapıya
sahip olmadığını ortaya koyuyor" dedi.
Trump'ın tartışmalı sözleri
North Carolina eyaletinin Wilmington kentinde düzenlenen bir seçim toplantısına
katılan Donald Trump, ABD Anayasası'nın ikinci ek maddesiyle güvence altına
alınan silah sahibi olma taraftarlarına seslenmişti. Clinton'ın ABD Başkanı
seçilmesi halinde Yüksek Mahkeme'ye liberal hakimler atama ihtimaline işaret
eden Trump, "Hakimleri belirleyecek konumda olursa artık yapabileceğiniz bir
şey kalmaz" uyarısında bulunmuş, silah sahibi olma hakkını savunanların
Clinton'ın iktidara gelmesini durdurabileceğini kaydetmişti.
Senatör Warren: Ölüm tehdidi
Demokrat Senatör Elizabeth Warren, Trump'ın sözlerini Clinton'a karşı ölüm
tehdidi olarak yorumlamıştı. Trump'ın seçim bürosundan yapılan açıklamada ise,
"Trump, ABD Anayasası'nın ikinci ek maddesini savunanların birlik içinde
hareket etmesine işaret ederek bundan dolayı sahip oldukları büyük siyasi güce
dikkat çekmek istedi" ifadeleri kullanılmıştı.
Trump: Başka mana çıkarmasınlar
Fox TV'ye konuşan Trump sözlerini savunmuş, "Konuşma yaptığım salonda
bulunan hiç kimse sözlerimden Clinton'a destek verilmesine karşı çıktığımdan
başka bir mana çıkaramaz" demişti.
Trump'ın başkan yardımcısı adayı olarak duyurduğu Indiana Valisi Mike Pence'e
NBC Televizyonu'nda "Trump Clinton'a karşı şiddet çağrısında mı bulundu?"
sorusu yöneltilmiş Pence, "Hayır, elbette bulunmadı" yanıtını vermişti.