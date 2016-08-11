Clinton'dan rakibi Trump'a sert eleştiriler

Amerika Birleşik Devletleri'nde bu yıl 8 Kasım tarihinde yapılacak olan

başkanlık seçimlerinde Demokratların adayı olan Hillary Clinton, Iowa

eyaletindeki seçim toplantısında yaptığı konuşmada rakibi Donald Trump'ı sert

bir dille eleştirdi.

Trump'a sözlerini seçerken itidalli olma çağrısında bulunan Clinton, "Sözler

önemlidir. Başkan adayı ya da ABD'nin başkanıysanız sarf ettiğiniz sözlerin

muazzam sonuçları olabilir" dedi. Trump'ın seçim kampanyası sırasında

dikkatsizce ya da çifte anlama gelebilecek şekilde kullandığı sözlerle kırmızı

çizgiyi birçok kez aştığına dikkat çeken Clinton, "Bu vakaların her biri, Donald

Trump'ın Başkan ve Birleşik Devletler Başkomutanı olabilmek için uygun yapıya

sahip olmadığını ortaya koyuyor" dedi.

Trump'ın tartışmalı sözleri

North Carolina eyaletinin Wilmington kentinde düzenlenen bir seçim toplantısına

katılan Donald Trump, ABD Anayasası'nın ikinci ek maddesiyle güvence altına

alınan silah sahibi olma taraftarlarına seslenmişti. Clinton'ın ABD Başkanı

seçilmesi halinde Yüksek Mahkeme'ye liberal hakimler atama ihtimaline işaret

eden Trump, "Hakimleri belirleyecek konumda olursa artık yapabileceğiniz bir

şey kalmaz" uyarısında bulunmuş, silah sahibi olma hakkını savunanların

Clinton'ın iktidara gelmesini durdurabileceğini kaydetmişti.

Senatör Warren: Ölüm tehdidi

Demokrat Senatör Elizabeth Warren, Trump'ın sözlerini Clinton'a karşı ölüm

tehdidi olarak yorumlamıştı. Trump'ın seçim bürosundan yapılan açıklamada ise,

"Trump, ABD Anayasası'nın ikinci ek maddesini savunanların birlik içinde

hareket etmesine işaret ederek bundan dolayı sahip oldukları büyük siyasi güce

dikkat çekmek istedi" ifadeleri kullanılmıştı.

Trump: Başka mana çıkarmasınlar

Fox TV'ye konuşan Trump sözlerini savunmuş, "Konuşma yaptığım salonda

bulunan hiç kimse sözlerimden Clinton'a destek verilmesine karşı çıktığımdan

başka bir mana çıkaramaz" demişti.

Trump'ın başkan yardımcısı adayı olarak duyurduğu Indiana Valisi Mike Pence'e

NBC Televizyonu'nda "Trump Clinton'a karşı şiddet çağrısında mı bulundu?"

sorusu yöneltilmiş Pence, "Hayır, elbette bulunmadı" yanıtını vermişti.