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Dünya
Deutsche Welle

Clinton’a zatürre teşhisi

ABD’de başkanlık seçimlerine sekiz hafta kala Demokrat Parti’nin başkan adayı Hillary Clinton’a zatürre teşhisi kondu. Clinton’ın bugün ve yarın yapacağı Kaliforniya ziyaretini iptal ettiği haber verildi

12 Eylül 2016 12:22


Demokrat Parti'nin başkan adayı Hillary Clinton Pazar günü New York'ta 11 Eylül kurbanlarını anmak için düzenlenen törende rahatsızlanarak, törenden erken ayrılmıştı. Doktoru Lisa Bardack tarafından yapılan açıklamada, Clinton'a zatürre teşhisi konduğu belirtildi.

Teşhisin Cuma günü konduğunu kaydeden Bardack, Clinton'a antibiyotik tedavisine başlandığını ve dinlenmesinin tavsiye edildiğini dile getirdi. Clinton'ın eski çalışanlarından Peter Daou, başkan adayının buna rağmen hafta sonunda programına devam ettiğine dikkat çekti. Ancak 68 yaşındaki Clinton'ın Pazar günü geçirdiği rahatsızlığın ardından pazartesi ve salı günü Kaliforniya Eyaleti'ne yapacağı ziyareti iptal ettiği bildirildi. Clinton, Kaliforniya'daki ziyaretinde seçim kampanyası için bağış toplamak istiyordu.

Hillary Clinton'ın sağlık durumu ABD'de tartışmalara yol açıyordu. Clinton'ın seçimlerde rakibi Cumhuriyetçi aday Donald Trump ve ekibindekiler, Hillary Clinton'ın sağlık durumunu sıklıkla dile getirerek, başkanlık için dayanıklılığını sorguluyordu.

Clinton 2012 yılının aralık ayında bir beyin sarsıntısı geçirmiş ve ardından beyin damarlarından birinde tıkanıklık saptanmıştı. Doktoru 2015 Temmuz ayında yayınladığı mektupta ise Clinton'ın sağlık durumunun mükemmel olduğunun altını çizmişti.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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