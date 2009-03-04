Clinton'a aldatılma sorusu

ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Türkiye’ye cumartesi günü yapacağı gezi sırasında NTV’de Çiğdem Anat, Müjde Ar, Pınar Kür ve Aysun Kayacı’nın birlikte yaptığı "Haydi gel bizimle ol" programına çıkmayı kabul etti.



Türk kadınına sürpriz yapacak ve 8 Mart Uluslararası Kadınlar Günü öncesinde 7 Mart'ta Türk kadınları ile bir araya gelecek.



Clinton, resmi temaslarının ardından dört kadının sunduğu 'Haydi Gel Bizimle Ol' adlı programa katılacak. Alınan bilgiye göre, Clinton, Kadınlar Günü nedeniyle sıradan bir röportaj vermek yerine böyle 'özel' bir tercih yapmayı uygun buldu.



Çiğdem Anad, bu konudaki talebin Amerikan Büyükelçiliği'nden geldiğini ve Hillary Clinton'ın kendi programlarını seçmesinden dolayı hem çok şaşırdıklarını hem de çok mutlu olduklarını söyledi. Anad, şöyle konuştu: Bize 'Her katmandan kadını kucaklayan sadece sizin programınız var. Bu programda siyaset, aktüalite ve gündemdeki herşeyi konuşuyorsunuz ve de etkilisiniz. Bildik konuların dışında bir söyleminiz var. Dolayısıyla etkili bir program olarak görüyoruz. Bu yüzden sizin programınıza katılmak istiyoruz' dediler. Biz de gururla kabul ettik.



Aşk skandalını soracak



Anad, sorularını şimdiden hazırlamaya başladığını da belirterek şöyle konuştu: 'Hillary Clinton değerli bir insan, çünkü dünyada belirleyici bir özelliği var. Öncelikle dünya politikasını soracağım. Clinton bir sorunu çözerken kadınsı ya da annelik duygularıyla mı hareket ediyor, yoksa bir demir parçası mı? Ayrıca eşi Bill Clinton'ın geçmişte yaşadığı aşk skandalı ile ilgili, özel hayatıyla ilgili sorular da hazırladık.' ' Clinton hakkında araştırma yaptım' şeklinde konuşan Aysun Kayacı ise, 'İddialı pek çok soru hazırlayacağım ama sorabilir miyim, bilemiyorum' dedi.



Moderatörlüğünü Çiğdem Anad'ın yaptığı ve NTV Televizyonu'nda yayınlanacak 'Haydi Gel Bizimle Ol' programı ilk kez Ankara'da farklı bir formatla sunulacak. Çiğdem Anad, Pınar Kür, Müjde Ar ve Aysun Kayacı'nın programına Clinton konuk olacak. Ancak İstanbul'daki stüdyolarda yapılan programın bu defa kadın konuklarının da olması ve Türk kadınlarının Hillary Clinton'a sorular yöneltmesi hedefleniyor. Programın çekileceği yer ise güvenlik nedeniyle gizli tutuluyor. Clinton kadın haklarına duyarlılığıyla biliniyor. Başkanlık adaylığı sırasında kadınları sandık başına gelmeye çağırmıştı.





