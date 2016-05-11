Clinton zorlanıyor



ABD'nin eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton Demokrat Parti'nin adaylık ön seçimlerinde bir yenilgi daha aldı. West Virginia eyaletindeki ön seçimi Vermmont Senatörü Bernie Sanders kazandı. Ön seçimi kazanması Bernie Sanders'in Clinton ile arasındaki farkı daraltmasına yaramadı. West Virginia adaylık seçimine 29 oyla katılacak. Clinton ile Sanders arasındaki delege farkı yüzleri buluyor.

Hillary Clinton'un münferit eyaletlerdeki aday yoklamalarını kaybetmesi kadın adayın seçim kampanyasını ve imajını olumsuz etkiliyor. Kömür madenlerinin bulunduğu West Virginia'daki madenleri hedef alan konuşmasının Clinton'a oy kaybettirdiği tahmin ediliyor.

Ted Cruz ve John Kasich'in adaylık yarışından çekilmeleriyle karşısında başka adayın kalmadığı Donald Trump Cumhuriyetçi Parti'nin West Virginia ve Nebraska'daki ön seçimi de kazandı.

Böylelikle Trump, başkan adaylığı için ön seçimlerde kazanılması gereken 1237 delegelik sınıra biraz daha yaklaşmış oldu.

Texas Senatörü Ted Cruz başkanlık seçimine bağımsız aday olarak katılmasının söz konusu olmadığını açıkladı. Kendisini ‘ddemokrat sosyalist' olarak tanımlayan Bernie Sanders'in rakibi Clinton'u yakalayabilmesi için kalan ön seçimlerde delegelerin yüzde 66'sını kazanması gerekiyor. Süper delegelerin tercihlerini Clinton'dan yana kullanacaklarını açıklamış olmaları nedeniyle Sanders'in başkan adaylığına seçilmesi imkânsız görünüyor. Bir sonraki ön seçimler Oregon ve Kentucky eyaletlerinde yapılacak.