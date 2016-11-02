Clinton, Trump'ı 'kadınları aşağılamakla' suçladı

ABD Başkanlık seçimlerinde Demokratların adayı Hillary Clinton, rakibi Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'ı "kadınları aşağılamakla" suçladı.

Trump'ın kadınları "küçük görmek, aşağılamak ve onlara saldırmak" üzerine 30 yıllık geçmişi olduğunu söyleyen Clinton, Trump'ı kadınları görünüşleri nedeniyle eleştirdiği için "kabadayı" olarak da nitelendirdi.

Florida'da konuşan Clinton, sahneye eski Kaninat güzeli Alicia Machado ile çıktı. Machado, kilo aldıktan sonra Trump'ın kendisini bir keresinde "Bayan domuz" diye çağırdığını öne sürmüştü. Clinton "İnsanları aşağılamanın kabul edilebilir olmadığını ilkokulda öğrendiğini" söylerek bu ifadelere tepki göstermişti.

Machado, Trump'ı "zalim" olarak nitelendirmiş ve Cumhuriyetçi adayın sözleri yüzünden yıllarca yeme bozukluğuyla mücadele ettiğini söylemişti.

Öte yandan Trump, Clinton'ı "yozlaşmış" ifadesiyle eleştirdi ve onun "Amerikan sağlık sistemini sonsuza kadar mahvedeceğini" savundu.

İki adayın bu sözleri seçime 10 günden az bir süre kala geldi. Kamuoyu yoklamaları, yarışın baş başa gittiğini gösteriyor.

ABD Başkanı Barack Obama da, Ohio'da Clinton adına yürüttüğü seçim kampanyası sırasında Cumhuriyetçi Trump için "kadınları domuz, köpek ve pasaklı şeklinde isimlendirmekle bir ömür harcadı" ifadelerini kullandı.

Demokratlar şu sıralar bir televizyon reklamı yayınlıyor. Reklamda Trump'ın 1994 yılında ABC kanalına verdiği bir röportaj sırasında söylediği "Bir eşin çalışmasına izin vermek çok tehlikeli bir iş" sözleri yer alıyor.

Cumhuriyetçiler'in adayı geçtiğimiz ay bir video kaydının yayımlanmasının ardından cinsel taciz iddialarıyla karşı karşıya kalmıştı. 2005 yılına ait video kaydında Trump kadınlar hakkında küfürlü ve aşağılayıcı sözler sarf ediyor. Trump ise, cinsel taciz suçlamaları için "Karalama kampanyası başlattılar" yorumunu yapıyor.

Öte yandan İngiltere merkezli Reuters haber ajansı, bazı anketlerde Trump'ın Clinton'ın önüne geçtiğini göstermesi üzerine doların rekor kırdığını duyurdu.