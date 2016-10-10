Clinton: Suriye'de Kürtleri silahlandırmayı değerlendiririm

ABD'de Cumhuriyetçi Partili Başkan Adayı ve Demokrat rakibi Hillary Clinton arasındaki ikinci televizyon tartışmasında, Trump kadınlarla ilgili aşağılayıcı ve küfürlü sözler sarf ettiği videoyu "soyunma odası sohbeti" diye tanımladı. Clinton ise tartışmanın Suriye ile ilgili bölümünde Kürtleri silahlandırmayı değerlendireceğini söyledi.

Trump ortaya çıkan videodan "gurur duymadığını" ve "mahcup olduğunu" söyledikten hemen sonra sözü eski Başkan Bill Clinton'a getirdi ve "siyasi tarihte kadınlara karşı daha tacizkâr hiç kimse olmadı" dedi.

Hillary Clinton, eşi hakkındaki bu sözlere yanıt vermedi.

Clinton, tartışmanın Suriye'nin ele alındığı bölümünde ise "Kürtleri silahlandırmayı değerlendirirdim. Kürtler Irak'ta olduğu gibi Suriye'de de en iyi ortaklarımız oldu" dedi.

Donald Trump'ın kadınlarla ilgili aşağılayıcı ve küfürlü sözler sarf ettiği bir video kaydının ortaya çıkması Amerikan kamuoyunda büyük tepki yaratmıştı.

Trump, tartışmanın moderatörlerinden Anderson Cooper'ın herhangi bir kadına cinsi suiistimale girişip girişmediğini sorduğunda da girmediğini savundu.

Clinton ise videonun, Trump'ın gerçekte kim olduğunu gösterdiğini belirtti.

Adaylar, tartışmanın başlangıcında el sıkışmadı ve tartışma çok sert bir tonda geçti.

Trump, başkan olduğu takdirde Clinton'ın sızan elektronik postalarını incelemesi için bir savcı atayıp, Clinton'ı hapse attıracağını söyledi.

Bu arada Trump, tartışmadan bir saat kadar önce de, geçmişte eski Başkan Bill Clinton'ı cinsel tacizle suçlayan üç kadınla beraber Facebook canlı yayını yaptı.

Tartışmanın diğer önemli başlıklarında;

Trump, 2005 yılına ait videodaki sözleri nedeniyle özür dilese de, kaydın ortaya çıkması ardından 33 üst düzey Cumhuriyetçi siyasetçi Trump'a desteklerini geri çekti.

Eski Cumhuriyetçi başkan adayı John McCain ve eski dışişleri bakanı Condoleezza Rice Trump'a desteğini çeken isimler arasında yer alıyor.

McCain, 'Trump'ın bu sözlerinin, adaylığına koşullu destek sunmayı sürdürmeyi dahi imkânsız hale getirdiğini' söyledi.

Condoleezza Rice Rice ise, "Yeter! Donald Trump başkan olmamalı. Adaylıktan çekilmeli" dedi.

2005 yılındaki kayıt Trump'ın konuk olarak katıldığı gittiği bir TV dizisi çekimlerinden önce alındı.

Kayıtta Trump, stüdyoya gitmeden önce bir otobüste program sunucusuyla sohbet ediyor.

Otobüsü dışarıdan görüntüleyen kamera bu sırada otobüs içindeki konuşmaları da kaydediyor.

Bu sohbette kadınlar hakkında aşağılayıcı ve küfürlü ifadeler kullanılıyor.