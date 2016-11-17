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BBC Türkçe

Clinton: Seçimden sonra evden çıkmak istemediğim anlar oldu

Hillar Clinton, seçimlerden bu yana ilk kez konuştu: Evden çıkmak istemedim, elime bir kitap alıp yatmak istedim.

17 Kasım 2016 14:16

Hillary Clinton, başkanlık yarışını kaybetmesinin ardından ilk kez kamuoyu önüne çıktı ve yaşadığı hayal kırıklığını anlattı.

Çocuklarla ilgili çalışmalar yapan Children's Defense Fund vakfının etkinliğinde bir konuşma yapan Clinton, "Buraya gelmenin benim için hiç de kolay olmadığını kabul etmem gerek. Geçen hafta içerisinde birçok kez elimde güzel bir kitapla ya da köpeklerimizle kıvrılıp yatmak istediğim, evden çıkmayı hiç istemediğim anlar oldu" dedi.

ABD'nin iki büyük siyasi partisinden birinin başkanlığa aday gösterdiği ilk kadın olan Clinton, geçen hafta yapılan seçimlerde ülke genelinde oyların çoğunluğunu almasına karşın, kilit eyaletlerde başarılı olamadı ve yeterli delege sayısına ulaşamadı.

Cumhuriyetçi aday Donald Trump, Seçici Kurul'da 270'in üzerinde delegeye ulaşarak seçimi kazanmayı başardı.

Seçim sonuçlarından dolayı anlatamayacağı kadar derin bir hayal kırıklığına uğradığını belirten Clinton, son bir hafta içerisinde birçok ABD'linin ülkeleriyle ilgili duygu ve düşüncelerini gözden geçirmek zorunda kaldığına dikkat çekti.

Clinton, "Şimdi söyleyeceklerimi dikkatle dinleyin: Amerika buna değer. Çocuklarımız buna değer. Ülkemize inanın, değerlerimiz için savaşın ve asla ama asla vazgeçmeyin" diye konuştu.

Clinton'ın konuşması, ayakta alkışlandı.

Clinton, 8 Kasım'daki seçimin ertesi günü yaptığı ve yenilgiyi kabul ettiği konuşmasından bu yana gözlerden uzak kalmayı tercih ediyordu.

Eski Dışişleri Bakanı, dünkü konuşmasına kadar, sadece bir kez ormanda köpeklerini gezdirirken görülmüştü.

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