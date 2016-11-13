T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Clinton, seçim yenilgisi için FBI direktörünü suçladı

Demokratların başkan adayı olan Hillary Clinton, 8 Kasım'daki başkanlık seçimlerini kaybetmesinin sorumlusu olarak FBI direktörünü gösterdi. Donald Trump ise, Clinton hakkında özel bir soruşturma açtırıp açtırmayacağına ilişkin soruya yanıt verdi.

13 Kasım 2016 15:07

Demokratların başkan adayı olan Hillary Clinton, başkanlık seçimlerini kaybetmesinin sorumlusu olarak FBI direktörünü gösterdi.

Seçim yenilgisi nedeniyle FBI direktörünü suçlayan Clinton'ın bu açıklamayı, demokrat parti bağışçıları ile yaptığı kapalı bir görüşmede yaptığı öğrenildi.

Clinton'ın görüşmede, yenilgi ile ilgili şu analizi dile getirdiği Amerikan medyasına yansıdı:

"Bizim analizimize göre, FBI direktörünün, temelsiz olan soruşturma açıklaması, soru işaretleri oluşturdu ve süratimizi kesti. Düştük ve sonrasında toparlanmak için çok uğraşmamız gerekti."

FBI direktörü James Conley, seçimlere 12 gün kala, Clinton hakkındaki e-posta soruşturmasını yeniden başlatıldığını açıklamış, seçime 2 gün kala e-postalarda suç unsuru bulunamadığını duyurmuştu.

Clinton'ın ekibi, soruşturmanın seçime 2 gün kala sonlandırılmasının da, "Clinton sistem tarafından korunuyor" yönündeki kampanyaya yaradığını açıkladı.

Kampanya süresince rakibi hakkında "Clinton suçlu" ifadesini kullanan seçilmiş başkan Donald Trump ise, Wall Street Journal'ın sorularını yanıtladı.

Trump, Hillary Clinton'ı soruşturması için özel bir savcı atayıp atamayacağı yönündeki soruya, "önceliklerim; sağlık sistemi, sınır kontrolü ve vergi reformu" yanıtını verdi.

Bu arada 20 Ocak'ta yemin ederek resmen göreve başlayacak olan Donald Trump, protestoların hedefi olmaya devam ediyor.

New York'ta 2000 kadar protestocu, "benim başkanım değil" sloganıyla, Trump'ın kaldığı bina önünde gösteri düzenledi.

Trump karşıtı gösteriler, seçim sonucunun açıklandığı geçtiğimiz çarşamba gününden bu yana devam ediyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DemokratlarınHillary ClintonKasımFBIDonald TrumpClintonAmerikanDüştükJames ConleyWall Street JournalOcakYorkTrump

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24