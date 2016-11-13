Clinton, seçim yenilgisi için FBI direktörünü suçladı

Demokratların başkan adayı olan Hillary Clinton, başkanlık seçimlerini kaybetmesinin sorumlusu olarak FBI direktörünü gösterdi.

Seçim yenilgisi nedeniyle FBI direktörünü suçlayan Clinton'ın bu açıklamayı, demokrat parti bağışçıları ile yaptığı kapalı bir görüşmede yaptığı öğrenildi.

Clinton'ın görüşmede, yenilgi ile ilgili şu analizi dile getirdiği Amerikan medyasına yansıdı:

"Bizim analizimize göre, FBI direktörünün, temelsiz olan soruşturma açıklaması, soru işaretleri oluşturdu ve süratimizi kesti. Düştük ve sonrasında toparlanmak için çok uğraşmamız gerekti."

FBI direktörü James Conley, seçimlere 12 gün kala, Clinton hakkındaki e-posta soruşturmasını yeniden başlatıldığını açıklamış, seçime 2 gün kala e-postalarda suç unsuru bulunamadığını duyurmuştu.

Clinton'ın ekibi, soruşturmanın seçime 2 gün kala sonlandırılmasının da, "Clinton sistem tarafından korunuyor" yönündeki kampanyaya yaradığını açıkladı.

Kampanya süresince rakibi hakkında "Clinton suçlu" ifadesini kullanan seçilmiş başkan Donald Trump ise, Wall Street Journal'ın sorularını yanıtladı.

Trump, Hillary Clinton'ı soruşturması için özel bir savcı atayıp atamayacağı yönündeki soruya, "önceliklerim; sağlık sistemi, sınır kontrolü ve vergi reformu" yanıtını verdi.

Bu arada 20 Ocak'ta yemin ederek resmen göreve başlayacak olan Donald Trump, protestoların hedefi olmaya devam ediyor.

New York'ta 2000 kadar protestocu, "benim başkanım değil" sloganıyla, Trump'ın kaldığı bina önünde gösteri düzenledi.

Trump karşıtı gösteriler, seçim sonucunun açıklandığı geçtiğimiz çarşamba gününden bu yana devam ediyor.