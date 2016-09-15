Clinton 'sağlıklı' Trump 'yüz karası'



11 Eylül saldırılarının anma töreni sırasında fenalaşarak törenden erken ayrılan Demokrat Parti başkan adayı Hillary Clinton'ın sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Clinton'ın doktoru Lisa Bardack'ın açıkladığı 2 sayfalık sağlık raporunda 69 yaşındaki başkan adayının sağlık durumunun ‘'ABD Başkanı olarak görev yapmaya elverişli olduğu'' belirtildi. Raporda Clinton'ın tüm değerlerinin normal olduğu, bunun yanında zihinsel sağlığının da fevkalade durumda olduğu vurgulandı.

Zatürre teşhisi koyulan Demokrat Parti'nin başkan adayının evinde istirahatta olduğu ve antibiyotik tedavisi gördüğü, en kısa zamanda yarışa kaldığı yerden devam edeceği açıklanmıştı.

‘'Trump Vakfı yolsuzluklara karışmış olabilir''

Clinton'ın sağlık durumunun başkanlığa elverişli olmadığını ileri süren rakibi Cumhuriyetçi aday Donald Trump ise bir başka skandalla karşı karşıya. CNN'e konuşan New York Savcısı Eric Schneiderman, Donald J. Trump Vakfı'nın yardım kuruluşlarına ilişkin kuralları çiğnediğinden ve vakfın bazı yolsuzluklara karışmış olabileceğinden şüphelendiklerini açıkladı.

Washington Post da hafta sonunda Trump'ın kendi vakfına 2008 yılından beri herhangi bir para yardımında bulunmadığını ileri sürmüştü.

Powell: Trump ulusal yüz karası

Trump'a bir darbe de ABD eski Dışişleri Bakanı Colin Powell'dan geldi. Powell'ın bilgisayar korsanları tarafından ele geçirilen özel maillerinde Trump'dan ‘'ulusal yüz karası'' olarak bahsettiği ve başkan adayının, Barack Obama'nın ABD vatandaşı olduğunu şüpheli olduğunu iddia etmesini ‘'ırkçı'' olarak nitelendirdiği ortaya çıktı.

NBC kanalına konuşan Powell söz konusu maillerin kendisine ait olduğunu doğruladı. Maillerde Trump'ın rakibi Clinton da sert bir dille eleştiriliyor.