Clinton kampanyasının avukatı, Rusya'nın seçimlere müdahalesi soruşturmasında FBI'a yalan söylemekle suçlandı

2016 seçimlerinde eski ABD Dışişleri Bakanı ve Donald Trump'ın rakibi Hillary Clinton'ın kampanyası için avukatlık yapan Michael Sussmann, Rusya'nın seçimlere müdahalesi soruşturmasında FBI'a yalan söylemekle suçlanıyor.

The Guardian'da yer alan habere göre, FBI'ın Rusya'nın eski ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyasındaki müdahalesine dair soruşturmasını inceleyen özel danışman John Durham 'ın yürüttüğü süreçte Clinton kampanyasının eski avukatı da gündeme geldi.

Rusya'nın seçimlere müdahalesi konusunda Demokratik Ulusal Komite'yi de temsil eden avukat Sussmann'ın 2016 yılında FBI Genel Danışmanı James Baker'a yanlış ifadelerde bulunduğu tespit edildi.

Sussmann'ın FBI'a Trump Organizasyonu ve Rusya merkezli bankalar arası bağlantıyı gösteren belgeleri sunarken kimsenin avukatı olmadığını söylediği anlaşıldı. Sussmann'ın elindeki belgeleri "iyi bir vatandaş" olarak değil, Clinton'ın başkanlık kampanyasına, bir internet şirketine ve bir ABD teknoloji kurumuna avukatlık yaparken teslim ettiği belirtildi.

Eski ABD Başkanı Trump, FBI'ın yürüttüğü soruşturmanın kendisine yönelik "cadı avı" olduğunu söylüyordu.