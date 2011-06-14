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Dünya

CLINTON, İRAN'I SURİYE'YE DESTEK VERMEKLE SUÇLADI WASHINGTON (A.A)

14 Haziran 2011 22:25

-CLINTON, İRAN'I SURİYE'YE DESTEK VERMEKLE SUÇLADI WASHINGTON (A.A) - 14.06.2011 - ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, İran'ı, ordunun muhaliflere sert müdahalesi konusunda Suriye'ye destek vermekle suçladı. Clinton, yaptığı yazılı açıklamada, İran'ın Suriye ordusunun saldırılarına suç ortaklığının, İran'da iki yıl önce yapılan tartışmalı cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından protesto gösterileri yapan İranlılara sert müdahalenin ikinci yıldönümüyle aynı zamana rastladığını belirtti. Hillary Clinton, İranlıların da Suriyelilerin de özgür olmayı istediğini ifade etti. Açıklamada, İran'ın Suriye'deki Beşşar Esad rejimine ne türden destek verdiğine ilişkin ayrıntılarsa yer almadı. İnsan hakları eylemcileri, Suriye'de Esad karşıtı gösterilerin başladığı mart ayının ortalarından bu yana 1400'den fazla kişinin öldüğünü, 10 bin dolayında kişinin gözaltına alındığını bildiriyor.

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