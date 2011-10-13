-Clinton: İran, olayları tırmandırıyor WASHINGTON/TAHRAN (A.A) - 12.10.2011 - ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçisi Adil El Cubeyr'i öldürmek için suikast planı yapmakla suçladığı İran'ın ''olayları tehlikeli bir şekilde tırmandırdığını'' söyledi. Dışişleri Bakanı Clinton, düşünce kuruluşu Amerikan İlerleme Merkezi'nde (CAP) yaptığı konuşmada, diğer uluslardan, uluslararası barış ve güvenliğe bu tehdidi kınamak için ABD'nin yanında yer almalarını isteyerek, komplo iddiasının uluslararası ve Amerikan kanunlarının açıkça ihlali olduğunu söyledi. Clinton, ayrıca İran'ı terörizme destek amacıyla siyasi şiddeti kullanarak olayları tehlikeli bir şekilde tırmandırmakla suçladı. Bir büyükelçinin hedef alınmasının Tahran'ın da imzasının bulunduğu diplomatları koruyan uluslararası sözleşmenin ihlali olduğunu ve genel anlamda, bu tip acımasız eylemlerin uluslararası normları zayıflattığını söyleyen Clinton, İran'ın bu eylemlerinden sorumlu tutulması gerektiğini ve bu ülkenin BM'de kınanmasını sağlamak için ülkesinin uluslararası ortaklarıyla yeniden çalışacağını sözlerine ekledi. Amerikalı diplomatik kaynaklar, ABD'nin BM nezdindeki Büyükelçisi Susan Rice'ın bu konudaki desteklerini istemek için Güvenlik Konseyi'ndeki meslektaşlarıyla temasa geçtiğini belirttiler. -Riyad'dan kınama- Suudi Arabistan da, iddiaların ardından Washington büyükelçisine yönelik ''iğrenç suikast girişimini'' kınadığını bildirdi. Resmi SPA ajansının bildirdiğine göre, kimliği açıklanmayan bir Suudi yetkili, Suudi hükümetinin suikast girişiminin ortaya çıkarılmasında ortaya koyduğu çabalar için Amerikan makamlarına müteşekkir olduğunu söyledi. -Devrim Muhafızları iddiaları yalanladı- Bu arada, İran Devrim Muhafızları Komutan Yardımcısı General Hüseyin Selami, kendilerine bağlı elit Kudüs Gücü adlı birliğin mensuplarının Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçisi Adil El Cubeyr'e suikast planında yer aldığı iddialarını yalanladı. Fars ajansının haberine göre, General Selami, ''Bu temelsiz bir senaryo. Amacı dünya kamuoyunun dikkatini Wall Street karşıtı hareket ve ABD'nin bölge ile dünyadaki politikalarının başarısızlığından uzaklaştırmak'' dedi. İranlı iki kişinin Suudi Arabistan ve İsrail'in Washington Büyükelçiliklerinin bombalanması planını da yaptıkları iddiası Amerikan basınında yer almış, İran'ın BM'deki temsilciliği, Dışişleri Bakanlığı, Meclis Başkanı Ali Laricani ve öteki bazı yetkililer, ABD'nin söz konusu iddialarını eleştirmişlerdi. -KİK'ten İran'a kınama- Bu arada Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreteri Abdüllatif El Zeyani, İran'ın Suudi Arabistan Büyükelçisi Adil El Cubeyr'e suikast planlamasını kınadıklarını bildirdi. Zeyani yaptığı açıklamada, İran'ın suikast planının ilişkilere ciddi zarar vereceğini belirterek, komplonun bütün yasalar ve uluslararası anlaşmaların açık ihlali olduğunu kaydetti. Zeyani, İran'a da KİK üyesi ülkeler Bahreyn, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkilerini yeniden kurma çağrısında bulundu.