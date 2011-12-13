-Clinton, İngiltere Dışişleri Bakanı Hague ile görüştü WASHINGTON (A.A) - 13.12.2011 - ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, İran silahlı kuvvetlerinin ele geçirdiği Amerikan insansız hava uçağının iadesi için resmi talepte bulunduklarını, ancak ''İran'ın şu ana kadarki tavırları gözönüne alındığında, bu taleplerine Tahran'ın riayet etmesini beklemediklerini'' söyledi. Clinton, ABD Dışişleri Bakanlığında İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, ''İran'ın izlediği yolun, hem kendileri hem de bölge için tehlike oluşturduğunu, provokasyonlarına ilaveten, birçok yerde terörizme verdikleri kasıtlı destek ve nükleer silah edinme gayretini devam ettirmeleriyle bu tehlike katlanarak arttığını'' belirtti. İran'ın, hava sahasına girdikten sonra ele geçirdiği ABD'ye ait insansız casus uçağıyla ilgili bir soru üzerine Clinton, ''Kayıp teçhizatımız için resmi talepte bulunduk, ancak İran'ın bugüne kadarki tavırlarını gözönüne alırsak, buna riayet edeceklerini beklemiyoruz. İran tarafından sergilenen tüm bu provokasyonlar ve kaygı verici eylemlerle, en yakın müttefiklerimiz ve ortaklarımızla yakın uyum içinde mücadele ediyoruz'' dedi. Clinton, bu olaya rağmen, ABD yönetimi ve müttefiklerinin, nükleer programıyla ilgili diyaloğa girmesi için İran üzerindeki gayretlerini sürdürdüğünü, aynı zamanda da İran rejimine yeni ve geliştirilmiş yaptırımlar getirilmesi konusundaki baskılarını artırdıklarını ifade etti. Clinton, ''Diplomatik bir yaklaşıma yönelik tabii ki güçlü bir inanç duyuyoruz. İranlıların diyalog kurduğunu görmek istiyoruz ve son 3 yılı aşkın sürede bu diyaloğu sağlamak için uğraştık. Bu girişimler etkili sonuç vermedi, ancak pes etmiyoruz'' dedi. Clinton'ın bu açıklamalarına katıldığını bildiren İngiliz Dışişleri Bakanı Hague da ''İran'la diyalog çabamızdan vazgeçmiyoruz, ancak birçok vesilede İran, son haftalar ve aylarda dünyanın geri kalanıyla sürtüşmeyi artırıcı bir biçimde davrandı. İran rejiminin giderek artan şekilde tehlikeli ve yasadışı maceralar yönünde tercihler yaptığını gördük'' diye konuştu. Hem Clinton, hem de Hague, açıklamalarında ''İran'ın nükleer programıyla ilgili duyulan kaygıların yanısıra, Tahran'daki İngiliz Büyükelçiliğine düzenlenen saldırı ve İran'ın Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçisine suikast planladığı iddialarına'' atıfta bulundu. -Rusya'daki seçimler- Bu arada Clinton, bir soru üzerine, Rusya Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev'in son parlamento seçimlerinde ihlal iddialarını inceleme sözü vermesinden memnuniyet duyduğunu belirtti. Rusya'daki dünkü protestoların barışçıl geçmesinden de memnun olduklarını ve bunun çok iyi bir işaret olduğunu ifade eden Clinton, ''Yönetimin, Duma seçimleriyle alakalı hile ve manipülasyon iddialarını inceleme niyetini açıklaması iyi bir işaret ve Rus halkı güven verici bir pozisyon'' dedi. Ancak Clinton, Moskova'nın kararlılığını, incelemeyi nasıl yürütecekleri ve sonuçların nasıl olacağı gibi hususların göstereceğini, bunları bekleyip göreceklerini kaydetti. İngiliz bakan Hague da Rusya'nın konuyla ilgili inceleme yürütmesinin önemli olduğunu belirterek, incelemenin tam kapsamlı ve şeffaf olması gerektiğini vurguladı. Hague, incelemeyle ilgili önceden bir yargıda bulunmalarının imkansız olduğunu da dile getirdi. -Hague gelecek ay Myanmar'a gidiyor- Öte yandan Hague, basın toplantısında, ocak ayı başında Myanmar'ı ziyaret edeceğini açıkladı. Hague, ABD Dışişleri Bakanı Clinton'ın geçen günlerde Myanmar'a düzenlediği ziyareti memnuniyetle karşıladıklarını ve Myanmar'da siyasi özgürlüklerin olduğunu görme yolunda ABD ile ortak hedefi paylaştıklarını kaydetti. Bu hedefi ilerletmede katkı sağlayacak yapıcı bir diyalogun önemine işaret eden Hague, ''Ocak ayı başında Myanmar'ı ziyaret edeceğim ve bu konuda ABD ile yakın temasımızı sürdüreceğiz'' diye konuştu.