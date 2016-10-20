Clinton ile Trump, canlı yayında son kez kozlarını paylaştı

ABD başkanı olmak için 8 Kasım'da yarışacak olan Demokrat Parti adayı Hillary Clinton ile Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump, geleneksel başkanlık münazarasının 3. ve sonuncusunda kozlarını paylaştılar.

Adaylar 90 dakikalık canlı yayında; 27 Eylül ve 10 Ekim'in ardından bir kez daha seçmenlere seslendiler ve soruları yanıtladı. İlk iki münazarada, Clinton kamuoyu tarafından daha ikna edici bulunmuş ve galip ilan edilmişti.

NTV'nin aktardığına göre, Irak'ın Musul kentinin Sünni ağırlıklı bir kent olduğunu söyleyen Clinton, DEAŞ'ın çıkarılmasının ardından ABD askerlerinin oraya giderek hakimiyet kurmayacaklarını söyledi.

"ABD Musul'u terk etmeyecekti"

"ABD ya 2003 martında Irak'ı işgal etmeyecekti ya da işgal ettikten sonra oradan çıkmayacaktı" diyen Trump ise, "Musul ABD'nin elindeydi ve şimdi DEAŞ'a geçti. Bu, ABD orayı terk ettiği için oldu ve şimdi de İran orada daha etkin olacak" şeklinde konuştu. Tartışmanın dikkat çeken bölümlerinden biri, Trump'ın seçim sonuçlarını tanımayacağı yönündeki tavrı oldu.

ABD'de seçim sonuçları ve hile iddiaları tartışma konusu olur ancak Trump'ın bir adım ileriye giderek sonuçları kabul edip etmeme konusundaki çekinceli tavrı 'bir ilk' olarak yorumlandı. Bu, seçim sonuçlarıyla ilgili mahkeme süreci yaşanma ihtimalini akıllara getiriyor.

Kazanan kim?

Suriye meselesinde Clinton uçuşa yasak bölgenin altını çizerek bir kez daha "ABD askeleri oraya gitmeyecek" derken, Clinton'ın e-mail sakandalı ve Trump'ın kadınlarla ilgili sözleri de münazaranın konuları arasındaydı.

CNN/ORC'nin yaptığı anlık ankete göre izleyicilerin yüzde 52'si tartışmayı Clinton'ın kazandığını düşündüğünü söyledi. Ankete katılanların yüzde 39'u ise tartışmayı Trump'ın kazandığını ifade etti.

CNN International'ın daha önceki iki tartışmada yaptığı anketlerde de Clinton kazanantaraf olarak gösterilmişti.

İkinci tartışmadan sonra yapılan ankete katılanların 57'si münazarayı Clinton'ın, yüzde 34'ü ise Trump'ın kazandığı görüşündeydi.

CNN'in ilk münazara sonundaki anketinde, tartışmanın galibinin Clinton olduğunu belirtenlerin yüzdesi 62 idi.