Clinton'ı Oval Ofis'ten etmişti; First Lady'nin de Beyaz Saray'da kişisel e-postasını kullandığı iddia edildi

T24 Dış Haberler

First Lady Melania Trump'ın da Beyaz Saray'da kişisel e-postası ve mesajlaşma uygulaması üzerinden iletişim kurduğu iddia edildi. ABD Başkanı Donald Trump, 2016 seçimlerindeki rakibi eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın Wikileaks tarafından sızdırılan kişisel e-posta yazışmalarının ardından sık sık Clinton hakkında soruşturma başlatılması gerektiğini savunmuştu.

Washington Post'a konuşan First Lady Trump'ın eski arkadaşı ve eski danışmanı Stephanie Winston Wolkoff, çalıştığı dönem gün içinde pek çok kez özel kanallardan First Lady ile iletişim kurduklarını iddia etti. Melanie Trump'ın kişisel e-postasından gönderdiği mesajlarda hükûmette işe alımlar ve kontratlar gibi resmi konuların konuşulduğu, Başkan ve First Lady'nin günlük programlarının paylaşıldığı, Başkan'ın göreve başlama töreninin finansal meselelerinin aktarıldığı belirtildi.

First Lady'yle yakın olduğu dönemi anlatan "Melania and Me: The Rise and Fall of my Friendship with the First Lady" (Melania ve Ben: First Lady'le Arkadaşlığımın Yükselişi ve Düşüşü) adlı kitabın yazarı Wolkoff, "Melania ve ben ikimiz de Beyaz Saray e-postalarını kullanmıyorduk" dedi.

Wolkoff, Trump'ın Trump Organization'a ait özel bir e-posta, iMessage ve Signal uygulamalarını kullandığını söyledi.

Wolkoff'un iddiaları ABD Başkanı Donald Trump'ın 2016 Başkanlık Seçimi'ndeki rakibi Hillary Clinton'ın kişisel e-postasını kullandığı için soruşturulması yönündeki ısrarını akıllara getirdi. Kampanya sırasında, Trump, Clinton'ın cezaya çarptırılacağı vaadini vermiş ve tarafları tarafından bu vaat, "Onu hapse at" sloganına dönüştürülmüştü