-CLINTON DEMİRTAŞ'LA GÖRÜŞTÜ İSTANBUL (A.A) - 16.07.2011 - ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, BDP Grup Başkanı Selahattin Demirtaş'la Conrad Oteli'nde görüştü. Anadolu Ajansı'nın fotoğraf çekmesine izin verilen görüşme, basına kapalı olarak gerçekleşti. Görüşmeye, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Francis Ricciardone ve ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Philip Gordon ile BDP Milletvekili Gültan Kışanak da katıldı. Yaklaşık 20 dakika süren görüşmenin ardından çıkışta basın mensuplarına açıklama yapan Demirtaş, Clinton'ın Türkiye'deki muhalefet partileriyle görüşmek istediğini belirtti. Demirtaş, şöyle devam etti: ''Türkiye'deki temel sorunların çözümüne ilişkin olarak parti politikalarımızı paylaştık. Türkiye'deki tüm sorunların, en basitinden en ciddisine kadar tüm sorunların, iç dinamiklerin etkisiyle birlikte çözüm arayışıyla birlikte çözülmesinin mümkün olduğunu kendisiyle paylaştık. Türkiye, kendi sorunlarını uzlaşı ve diyalog içerisinde çözebilecek potansiyele sahiptir. Bunu değerlendirebilmek elbette ki iktidarıyla muhalefetiyle bizlerin elindedir. Bu konuda siyasetin başarılı olması Türkiye siyasetini güçlendirir. Türkiye'de bu potansiyel vardır. Arzuladığımız demokrasiye henüz ulaşmamış olabiliriz, ama bunun inancını, gücünü ve kararlılığını tartışıyoruz. Sorunlarımız olmakla birlikte biz gelecekten umutluyuz. Her gün sorun ve sıkıntı yaşayan bir ülke olsak da biz kendi sorunlarımızı çözebilecek güçlü bir demokratik muhalefete, güçlü bir demokratik potansiyele sahibiz. Görüşlerimizi özetle bu şekilde ifade ettik.''