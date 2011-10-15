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Dünya

Clinton, Davutoğlu ile İran'ı görüştü WASHINGTON (A.A)

15 Ekim 2011 01:43

-Clinton, Davutoğlu ile İran'ı görüştü WASHINGTON (A.A) - 14.10.2011 - ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Victoria Nuland, ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın bugün Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile İran konusunu görüştüğünü bildirdi. Nuland, günlük basın brifinginde bir soru üzerine, Clinton'ın, telefonla görüştüğü Davutoğlu'na, İran'ın, Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçisi Adil El Cubeyr'i öldürmek için suikast planı yaptığı iddialarına ilişkin bilgi verdiğini belirtti. Sözcü Nuland, ''Bildiğiniz üzere Türk tarafı bir brifing ekibi talep etmişti, bu nedenle telefon görüşmesi sırasında brifing ekibimiz de Dışişleri Bakanı Davutoğlu'nun ofisindeydi. Dolayısıyla Bakan Clinton, (ABD Dışişleri Bakanlığı Terörle Mücadele Koordinatörü) Büyükelçi Daniel Benjamin'e de 'merhaba' deme fırsatı buldu'' diye konuştu. AB İlerleme Raporu'nun yayımlanmasıyla ilgili bir soru üzerine de Nuland, ABD'nin uzun süreden beri Türkiye'nin AB'ye katılma arzusunu desteklediğine işaret ederek, Türkiye'yi, AB üyeliği için gereken siyasi ve ekonomik reformları takip etmeye çağırdıklarını kaydetti. AB'ye katılım sürecinin Türkiye'yi de AB'yi de güçlendiren bir süreç olduğunu ifade eden Nuland, 2011 AB İlerleme Raporu ile ilgili bir yorum yapmazken, ''Ancak Türkiye'nin AB üyesi olduğunu görmeyi arzuluyoruz'' dedi.

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