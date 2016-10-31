Clinton cephesi: FBI, ABD yasalarını çiğnemiş olabilir

ABD'de Demokratlar'ın Senato'daki lideri Harry Reid, Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI), başkan adayı Hillary Clinton'ın e-postalarına ilişkin açıklaması ile yasaları ihlal etmiş olabileceğini söyledi.

FBI, 28 Ekim'de Demokrat başkan adayı Clinton'la ilişkili olabilecek e-postaları soruşturduğunu açıklamıştı.

Harry Reid, FBI Başkanı James Comey'i, kamu görevlilerinin seçim sonuçlarını etkilemesini yasaklayan bir yasayı ihlal etmekle suçladı.

Reid Pazar günü yaptığı açıklamada ayrıca Comey'in Cumhuriyetçiler'i destekleme amacıyla çifte standart uyguladığını da iddia etti.

FBI'ın soruşmaya dair açıklaması ABD'deki başkanlık seçimine iki haftadan az bir süre kala gelmişti.

FBI, Clinton'ın başkanlık kampanyasını yürüten üst düzey isimlerden Huma Abedin'in e-postalarının önbelleğini incelemek için arama izni almıştı.

Abedin'e ait e-postaların eski eşi ve eski kongre üyesi Anthony Weiner'ın bilgisayarında bulunduğuna inanılıyor. Weiner'ın bilgisayarı ise reşit olmayan bir kıza cinsel içerikli mesajlar gönderme suçlamasıyla aranmıştı.

İncelenmesi gereken yaklaşık 650 bin e-postanın olması, soruşturmanın sonuçlarının açıklanmasının büyük ihtimalle 8 Kasım'daki başkanlık seçiminin sonrasına kalmasına yol açacak.

Reid, FBI Başkanı James Comey'i "Donald Trump, Trump'ın danışmanları ve Rus hükümeti arasındaki yakın ilişkilere dair şok edici bilgileri gizlemekle" suçluyor.

"Halkın bu bilgileri öğrenmeye hakkı var. Aylar önce bir mektup yazarak bu bilgilerin kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini söylemiştim" diyor Reid.

Hillary Clinton, dışişleri bakanı olduğu dönemde işiyle ilgili yazışmalarını kişisel e-posta adresi üzerinden yaparak gizli bilgileri tehlikeye atmakla suçlanıyordu. Temmuz ayında sonuçlanan soruşturmada Clinton suçsuz bulunmuştu. FBI'ın Abedin'in e-postalarının bu e-postalarla ilişkili olabileceğini düşünüyor.

Reid, Senato'nun sitesi üzerinden yayınladığı mektupta Comey'in yasaları çiğnediğini söyledi. ABD'deki bir yasa, kamu görevlilerinin konumlarını kullanarak seçimleri etkilemesini yasaklıyor.

Başkanlık seçimi yaklaşırken anketlerde önde görünen Hillary Clinton ile Donald Trump arasındaki fark son günlerde azalıyor. ABC News ve Washington Post'un e-posta tartışması tekrar başlamadan yaptığı bir anket, farkın 1 puana indiğini göstermişti.

Clinton da FBI soruşturmasıyla ilgili bir açıklama yaparak Comey'in eylemlerinin eşi benzeri olmayan rahatsızlık verici eylemler olduğunu söyledi.

Trump ise FBI'ın kararını kutlayarak Adalet Bakanlığı'nı Clinton'ı korumakla suçlamıştı.