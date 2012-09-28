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Dünya

Clinton: BM Suriye konusunda felç oldu

Clinton Güvenlik Konseyi’nin şiddete son vermek zorunda olduğunu söyledi

28 Eylül 2012 01:56

 

ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu’nda yaptığı konuşmada, Güvenlik Konseyi'nden Suriye sorunuyla baş etmek üzere yeni bir girişimde bulunmasını talep etti. Clinton, konseyin ‘felç olduğunu’ söyledi.
 
BBC Türkçe'de yer alan habere göre; Dün gerçekleştirilen yıllık toplantıda BM Genel Kurulu’na konuşan İngiltere Başbakanı David Cameron da aynı şekilde BM’nin harekete geçmesini talep etti.
 
Fransa, İngiltere ve ABD, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’a karşı yapının daha sert tepkiler vermesi gerektiğini düşünüyor. Ancak Rusya ve Çin Suriye hükümetini destekliyor.
 
Clinton Güvenlik Konseyi’nin şiddete son vermek zorunda olduğunu söyledi ve üyeleri “ileri doğru yeni bir yol bulma çabasına” girmeye çağırdı.
 
Cameron, BM’den harekete geçmesini talep ederken, kısa süre önce ortaya Suriyeli çocuklara işkence edildiğini gösteren kanıtların ortaya çıkmasının “Birleşmiş Milletler üzerinde bir berbat leke” olduğunu söyledi.
 
Cameron konuşmasında “bu zulüm karşısında durmakta başarısız olan ve bazı durumlarda Esad’ın terör iktidarına yardım ettikleri ve kışkırttıklarını” söylediği ülkeleri ayrıca eleştirdi.
 
Konseyin veto hakkı olan beş daimi üyesi şu ana kadar Suriye’deki duruma müdahaleye dair ortak bir planda anlaşamadı.
 

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