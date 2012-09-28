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Dünya

Vladimir Putin: Suriye'deki kaosun nedeni batılı ülkeler

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı'nın Suriye de dahil olmak üzere birçok ülkede kaos ortamı yarattığını savundu

28 Eylül 2012 01:40

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye konusunda Batılı ülkelerle sert ifadelerle yüklendi. Dışarıdan müdahaleye karşı olduklarının altını çizen Putin, "Suriye ve bir çok ülkede yaşanan kaosun nedeni Batılı ülkelerdir" dedi.

Rusya'nın Riazan bölgesi temsilcileriyle bir araya gelen Putin, Suriye kriziyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Batılı ülkelerin Suriye ve birçok ülkede kaos ortamı yarattığını savunan Putin, Ortadoğu ülkelerinin daha iyi bir duruma gelmesini istediklerini ancak bunun güç kullanarak ya da dışarıdan yapılacak dayatmalarla olmaması gerektiğini belirtti.

Günümüzde Ortadoğu coğrafyasında yaşananları değerlendirirken, Roma İmparatorluğu'nun Kartaca'yı işgalini örnek gösteren Putin, ''Eğer bugün aynı senaryo tekrarlanırsa bu çok talihsiz bir durum olur. Bana göre, bu tür bir süreç başladı. Güçlü devletler kendi kurallarını zayıf devletlere dayatmaya çalışıyor'' ifadesini kullandı.

 

Lavrov: Esed'i kabul etmeyeceğiz

 

BM Genel Kurulu 67'inci dönem toplantıları için New York'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise yaptığı ABD medyasına yaptığı açıklamada, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed'in Rusya'ya sığınmasının söz konusu olmadığını ve böyle bir durumu kabul etmeyeceklerini söyledi.

 

'Bırak' demeyeceğiz'

 

Esed'in görevi kendi isteğiyle bırakması gerektiğine işaret eden Lavrov, şöyle devam etti:

"Esed'e görevini bırakmasını söylemeyeceğiz. Ama bu, onun vazgeçilmez olduğunu düşündüğümüzden değil. Eğer Esed görevini bırakmaya karar verirse, bu onun kendi kararı olacaktır. Suriye demokratik, özgür ve azınlıkların haklarını koruyan bir devlet olduğu sürece, bizim için kim tarafından yönetileceğinin bir önemi yok."

 

Mezhep savaşı tehlikesi

 

Suriye krizinde gelinen son noktayı da değerlendiren Lavrov, krizin bir din-mezhep savaşına dönüşebileceği uyarısında bulundu.

 

'Kimyasal silah için garanti aldık'

 

Suriye'nin elindeki kimyasal silahlara da değinen Lavrov, bu konuda ABD'li uzmanların Suriyeli yetkililerle iletişim kurmalarına yardımcı olduklarını ve Suriye hükümetinden, kimyasal silahların en iyi şekilde korunduğuna yönelik garanti aldıklarını açıkladı.

 

Başbakan Erdoğan: Rusya beni hayal kırıklığına uğrattı

 

Erdoğan, Suriye'de yaşanan iç savaş hakkında Erhan Ertürk’ün moderatörlüğünde NTV ve Star’dan canlı yayınlanan programda, NTV Yayın Koordinatörü Nermin Yurteri, Star Haber Koordinatörü Nazlı Öztarhan ve Sabah gazetesi Başyazarı Mehmet Barlas’ın sorularını yanıtladı. Erdoğan yaptığı açıklamada Rusya'nın Suriye konusunda kendisini hayal kırıklığına uğrattığını dile getirdi.

"Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad gidicidir. Yakın zamanda gidebilir, buna dayanamaz. ABD Başkanı Barack Obama’nın seçimini önemsiyorum. Hayal kırıklığına uğradığım ülke Rusya’dır. Katliamın yanında yer alıyor. Çin de Rusya’nın yanında yer alıyor. İran’ı ne anlamak ne anlatmak mümkündür. Ölçüsü nedir ben anlamış değilim."

 

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