Clinton Bingazi saldırısının sorumluluğunu üstlendi



ABD eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, 11 Eylül 2012 tarihinde düzenlenen Bingazi saldırısıyla ilgili olarak Temsilciler Meclisi'nde düzenlenen özel oturumda konuştu. Clinton, saldırıyla ilgili 11 saat boyunca ifade verdi.

"Bingazi'de olup bitenlerin sorumluluğunu üstleniyorum" diyen Clinton, ABD'li diplomatların güvenlik koşullarının artırılması talebinin kendisine iletilmediğini söyledi. Talep reddedilmişti. Clinton, "Bana böyle bir dilekçe sunulmadı" dedi. Clinton, saldırının ardından kurulan bir komisyonun yurtdışı temsilciliklerin daha iyi korunması için sunduğu önerilerin uygulanmasını sağladığını vurguladı. Clinton, Cumhuriyetçi partili temsilcileri Bingazi saldırılarını siyasi emellerine alet etmekle suçladı.

Saldırı tehdidi yeterince dikkate alındı mı?

Komisyon, Obama yönetiminin 11 Eylül 2012 tarihinde İslamcılar tarafından düzenlenen saldırıya ilişkin tehditleri yeterince dikkate alıp almadığını ve saldırının terörist arka planını başlangıçta gizlemeye çalışıp çalışmadığını ortaya çıkarmaya çalışıyor. Saldırının düzenlendiği tarihte Clinton dışişleri bakanıydı. Cumhuriyetçi Partili Araştırma Komisyonu Başkanı Trey Gowdy, Büyükelçi Chris Stevens ve diğer üç diplomatın ölümünün aydınlatılması gerektiğini söyledi.

'Her terör eylemini önleyemeyiz'

ABD kurumlarını hedef alan saldırıların hiçbir zaman tamamen önlenemediğine dikkat çeken Clinton, "Büyükelçi Chris Stevens, diplomatların, askerlerimizin konuşlu olmadığı yerlerde de görev yapması gerektiğinin bilincindeydi. Stevens, her terör eylemini önleyemeyeceğimizi ya da mükemmel güvenlik koşulları sunamayacağımızı biliyordu" diye konuştu.

Clinton'ın Kongre'deki ifadesi

Clinton, Bingazi saldırısıyla ilgili 2013 yılının ocak ayında Kongre'de ifade vermiş ve sorumluluğu üstlenmişti. Senato istihbarat komisyonunun 2014 yılının ocak ayında kamuoyuna açıkladığı araştırma raporunda saldırının önlenebileceği sonucuna varılmıştı. Dışişleri bakanlığı bilinen güvenlik açıkları ve büyüyen İslamcı tehdidi yeterince dikkate almamakla suçlanmıştı. Raporda Clinton saldırıdan doğrudan sorumlu tutulmamıştı.

ABD Bingazi'de 4 diplomatını kaybetti

Bingazi kentindeki ABD konsolosluğuna 11 Eylül 2012'de düzenlenen roketatarlı saldırıda Büyükelçi Chris Stevens ile diplomatlar Sean Smith, Glen Doherty ve Tyrone Woods hayatlarını kaybetmişti.