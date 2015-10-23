Clinton: Bingazi saldırısının sorumluluğunu alıyorum

Eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, görevdeyken ülkesinin Libya'daki Bingazi Konsolosluğuna düzenlenen saldırıyla ilgili olarak 'sorumluluğu üstlendiğini' söyledi.

"ABD'nin çekildiği yerlerde radikaller tutunabiliyor" diyen Clinton, yine de Bingazi Konsolosluğu'nun güvenlik taleplerinin yeterince karşılanmamış olduğunu itiraf etti.

2016'da yapılacak olan başkanlık seçimde Demokrat Parti'nin aday adaylarından olan Clinton bu açıklamaları, Amerikan Temsilciler Meclisi'nin özel oturumundaki ifadesinde yaptı.

11 Eylül 2012'de Bingazi Konsolosluğu'na radikal İslamcılar tarafından düzenlendiği tahmin edilen saldırıda Büyükelçi Christopher Stevens ve 3 konsolosluk çalışanı hayatını kaybetmişti.

Hillary Clinton, Stevens'in riskin farkında olduğunu ancak o dönemde Libya'dan çekilmenin hata olacağını söyledi.

Cumhuriyetçileri suçladı

Clinton Cumhuriyetçileri, siyasi kazanç için Libya'daki Amerikalı diplomatların ölümlerini suistimal etmekle suçladı.

Temsilciler Meclisi Özel Komitesi'nin başkanlığını yürüten Cumhuriyetçi Parti'den Trey Gowdy, Clinton'a "ABD niçin Libya'daydı? Emniyet talebi niçin reddedildi?" gibi sorular yöneltti.

Clinton ise saldırının ardından ABD'li diplomat ve dışişleri görevlilerinin güvenliği için yeni önlemler aldığını söyleyerek kendisini savundu.

Demokratlar, Cumhuriyetçilerin yönettiği oturumun, "Clinton'ın başkanlık yarışına zarar vermek için düzenlenmiş bir cadı avı" olduğunu iddia ediyor.