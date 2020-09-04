Clevelandlı sanatçı 2 bin seks oyuncağı kalıbından Trump'ın portesini yaptı

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Clevelandlı sanatçı Stephen Manka, elindeki 2 bin metal dildo kalıbından Donald Trump'ın yüzünü yaptı.

Yaklaşık üç yıl önce 2 binden fazla seks oyuncağı kalıbı bulunan kutuyu bir sanat eseri üretmek için aldığını belirten Manka, uzun süre istediği türde bir fikir bulamadığını ancak daha sonra Trump başkanlığı günlerinde onun suratını yapmaya karar verdiğini söyledi.

Kalıplardan Trump portesi yapmanın uzun sürdüğünü ve zorlu olduğunu ifade eden Manka, gölgeyi doğru ayarlamak için kalıpları yerleştirdiği yerlere çok özen göstermesi gerektiğini ifade etti. Manka, kalıpları devirip eserin büyük bir bölümüne baştan başlamamak için stüdyosunda çok dikkatli hareket ettiğini ifade etti.

Manka, sanat eserinin Trump'ın kampanya yaptığı farklı şehirlere taşınıp dik olarak yerleştirilmesi için bağış toplamaya başladı. Sanatçı, tüm dildo kalıplarını sağlam bir şekilde sabitlemek için de yollar aradığını dile getirdi.

"Bu herhangi Trump destekçisinin fikrini değiştirebilir mi emin değilim" diyen Manka, "Belki bu esere bakarlar ve bu adam bir hıyar, ben de bu hıyarın kazanmasına yardımcı oluyorum derler" değerlendirmesinde bulundu.