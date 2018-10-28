Cleveland'da fatura Lue'ya kesildi

NBA'de Cleveland Cavaliers'ta koç Tyronn Lue'nun görevine son verildiği iddia edildi.

LeBron James'in geçen sezon sonunda serbest kalıp Los Angeles Lakers'a gitmek üzere ayrıldığı Cleveland Cavaliers, yeni sezona ilk 6 maçta 6 yenilgiyle başlamıştı. ABD basınında pazar akşamı yer alan haberlere göre Cleveland yönetimi galibiyeti olmayan takımda faturayı koça kesti.

Buna göre koç Tyronn Lue kovulurken, yerini yardımcı koç Larry Drew'ın alacağı öne sürüldü. İddialara göre ayrılığın sebebi yenilgi serisi değil, takım yönetiminin Kyle Korver ve JR Smith gibi veteranların yerine genç oyuncuların daha fazla şans almasını istemesi fakat Lue'nun bunu reddetmesi.

Cleveland'da 211 maça koç olarak çıkan Lue, bu maçlarda 128 galibiyet aldı. 41 yaşındaki koç, James'in de yer aldığı 3 sezonda 1 NBA şampiyonluğu yaşarken, 2 kez de finalde mücadele etmişti.

Cleveland'da mücadele eden milli oyuncu Cedi Osman ise çıktığı 6 maçta 12 sayı 5.3 ribaund 3.7 asist ve 1 top çalma ortalamaları ile oynuyor.