Cleveland'a Türk başkan

Dünyanın önemli sağlık merkezlerinden biri olan Cleveland Clinic’in Kolorektal Cerrahi Bölümü’nün başına 43 yaşındaki Prof. Dr. Feza Remzi seçildi.



Yılda 8 bin 500 ameliyat, 17 bin muuayene yapılan 42 milyon dolar bütçeli merkezde Prof. Dr. Remzi’nin pozisyonu için dokuz cerrah başvurmuştu. Bölümde 19 öğretim üyesi ve 115 kişi çalışıyor. Prof. Dr. Remzi, 2003 ve 2007 yıllarında Cleveland Clinic’te en iyi hoca ödülüne layık görülmüştü.



Prof. Dr. Feza Remzi’nin özellikle ülseratif kolitin cerrahi tedavisi ile ilgili 150’nin uzerinde bilimsel çalışması uluslararası dergilerde yayınlandı. Ayrıca, 70’ten fazla araştırmaya da başkanlık yapan Prof. Remzi, halen dokuz uluslararası dergide editör olarak görev yapıyor ve kliniğin, Uluslararası Tıbbi Eğitim Merkezi Direktörlüğü’nü de sürdürüyor. Bugüne kadar dört binin üzerinde ameliyat yapan Prof. Dr. Remzi, Türk doktorlar için eğitim olanakları da hazırlıyor. 1966’da Ankara’da doğan Prof. Dr. Feza Remzi’nin cilt hastalıkları uzmanı eşi Dr. Berna Remzi de Cleveland Clinic’te çalışıyor.



