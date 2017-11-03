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Spor

Cleveland galibiyeti unuttu

Cleveland Cavaliers, üst üste 4. mağlubiyetini evinde Indiana Pacers karşısında aldı

03 Kasım 2017 12:56

NBA'de Cleveland Cavaliers evinde Indiana Pacers'a 124-107 yenilerek 8. maçında 5. mağlubiyetini aldı. Cavaliers bu sonuçla son 3 yıldır şampiyon olduğu Doğu Konfreransı'nda 13. sıraya geriledi.

İlk 5 oyuncularının çift haneli skor ürettiği Pacers'ta Thaddeus Young 26 sayı, 6 ribaunt, 4 top çalma, Darren Collison 25 sayı, 8 asist, 5 ribaunt ve Victor Oladipo 23 sayı, 7 asistle oynadı.

Peş peşe 4. mağlubiyetini alan Cavaliers'ta LeBron James 33 sayı, 11 asist, 6 ribaunt, Kevin Love da 13 sayı, 13 ribauntla double double yaptı. Derrick Rose ise 19 sayı kaydetti. Karşılaşmada 43 saniye süre alan Cedi Osman sayı üretemedi.

 

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