Cleveland galibiyeti unuttu

NBA'de Cleveland Cavaliers evinde Indiana Pacers'a 124-107 yenilerek 8. maçında 5. mağlubiyetini aldı. Cavaliers bu sonuçla son 3 yıldır şampiyon olduğu Doğu Konfreransı'nda 13. sıraya geriledi.

İlk 5 oyuncularının çift haneli skor ürettiği Pacers'ta Thaddeus Young 26 sayı, 6 ribaunt, 4 top çalma, Darren Collison 25 sayı, 8 asist, 5 ribaunt ve Victor Oladipo 23 sayı, 7 asistle oynadı.

Peş peşe 4. mağlubiyetini alan Cavaliers'ta LeBron James 33 sayı, 11 asist, 6 ribaunt, Kevin Love da 13 sayı, 13 ribauntla double double yaptı. Derrick Rose ise 19 sayı kaydetti. Karşılaşmada 43 saniye süre alan Cedi Osman sayı üretemedi.