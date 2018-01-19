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Spor

Cleveland, galibiyeti 1 sayıyla hatırladı

Evinde Orlando Magic'i zor da olsa mağlup eden Cleveland Cavaliers, 4 maçlık galibiyet hasretine son verdi

19 Ocak 2018 15:31

NBA'in son finalisti Cleveland Cavaliers, Doğu Konferansı'nın son sırasında yer alan Orlando Magic'i evinde bir sayı farkla 104-103 yenerek dört maçlık mağlubiyet serisine son verdi.

Ev sahibi ekipte Isaiah Thomas 21 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Milli basketbolcu Cedi Osman'ın süre almadığı karşılaşmada LeBron James 16 sayı 5 ribaunt 6 asistle oynarken, Kevin Love 12 sayı 11 ribauntla double-double yaptı.

Deplasmanda üst üste 11. mağlubiyetini yaşayan Magic'te ise Elfrid Payton 19 sayı 4 ribaunt 8 asistlik performans sergiledi. Mücadeleyi 17 sayı 11 ribauntla tamamlayan Aaron Gordon double-double yapan bir başka oyuncu oldu.(Eurosport)

 

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