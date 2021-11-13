Cleveland, Detroit'e geçit vermedi; Cedi Osman'dan 17 sayı

Cleveland Cavaliers'ın Detroit Pistons'ı 98-78 yendiği maçta Cedi Osman 17 sayıyla takımına büyük katkı sağladı.

NBA'e 11 maçla devam edildi. Cavaliers, sahasında Pistons'ı mağlup ederek 8. galibiyetine ulaştı. Ev sahibi ekipte Darius Garland, 21 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Cedi Osman, 22 dakika 46 saniye süre aldığı mücadeleyi 17 sayı, 2 ribaunt, 1 asist, 1 top çalmayla tamamladı.

Bu sezon 9. maçını kaybeden Pistons'ta Jerami Grant 16, Frank Jackson 12, Josh Jackson 11 sayı kaydetti.

Alperen Şengün'den 12 sayı

Portland Trail Blazers, Alperen Şengün'ün forma giydiği Houston Rockets'ı 104-92 yendi. Damian Lillard 20, CJ McCollum 17 sayıyla Trail Blazers'ın 6. galibiyetinde ön plana çıktı.

Sezonun 11. yenilgisini yaşayan ev sahibi Rockets'ta Kevin Porter Jr 18 sayıyla takımının en skoreri oldu. Alperen Şengün, 18 dakika 40 saniye sahada kaldığı karşılaşmayı 12 sayı, 4 ribaunt, 1 blokla noktaladı.

Gecenin sonuçları

Charlotte Hornets-New York Knicks: 104-96

Boston Celtics-Milwaukee Bucks: 122-113 (Uzatmada)

Cleveland Cavaliers-Detroit Pistons: 98-78

Houston Rockets-Portland Trail Blazers: 92-104

Memphis Grizzlies-Phoenix Suns: 94-119

New Orleans Pelicans-Brooklyn Nets: 112-120

Oklahoma City Thunder-Sacramento Kings: 105-103

San Antonio Spurs-Dallas Mavericks: 109-123

Denver Nuggets-Atlanta Hawks: 105-96

Golden State Warriors-Chicago Bulls: 119-93

Los Angeles Lakers-Minnesota Timberwolves: 83-107.