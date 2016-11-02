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Spor

Cleveland Cavaliers rakip tanımıyor: 128-120

NBA'in son şampiyonu Cleveland Cavaliers, Houston Rockets galibiyetiyle 4'te 4 yapmış oldu

02 Kasım 2016 14:21

Cleveland Cavaliers, Houston Rockets'ı 128-120 mağlup ederek 2000-2001'den bu yana en iyi sezon başlangıcına imza attı. 

NBA'e 9 maçla devam edildi. Son şampiyon Cavaliers, Quicken Loans Arena'da konuk ettiği Rockets'ı 128-120 yenerek sezona 4'te 4'le başladı. Cavaliers, bu seri galibiyetleriyle son 16 yılın en iyi sezon başlangıcını yapmış oldu.

Cavaliers'ta Kyrie Irving 32 sayı ve 4 asist, Kevin Love 24 sayı ve 5 ribaunt, all-star LeBron James ise 19 sayı, 13 ribaunt ve 8 asistle oynayarak takıma galibiyeti getirdi. 

Dördüncü maçında ikinci yenilgisini alan Rockets'ta James Harden'ın 41 sayı, 7 ribaunt ve 15 asistlik performansı mağlubiyeti engelleyemedi.

 

Günün sonuçları

 

Indiana Pacers 115 - 108 L.A Lakers

Philadelphia 76ers 101 - 103 Orlando Magic

Detroit Pistons 102 - 89 New York Knicks

Miami Heat 108 - 96 Sacramento Kings

Minnesota Timberwolves 116 - 80 Memphis Grizzlies

New Orleans Pelicans 113 - 117 Milwaukee Bucks

San Antonio Spurs 91 - 106 Utah Jazz

Portland Trail Blazers 104 - 127 Golden State Warriors

ETİKETLER

NBACleveland CavaliersHouston RocketsKyrie Irving Kevin LoveJames Harden

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