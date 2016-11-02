T24 LogoT24 Logo
Spor

Ray Allen basketbola nokta koydu

41 yaşındaki Ray Allen, NBA tarihinde en fazla üç sayı isabeti bulan oyuncu durumunda

02 Kasım 2016 12:40

2014'ten bu yana hiçbir takımda görev yapmayan Ray Allen basketbol kariyerini noktaladı.

Minnesota Timberwolves tarafından 1996 yılında 5. sıradan draft edilmesine karşın NBA kariyerine Milwaukee Bucks'la başlayan Allen, 18 yıllık aktif kariyerinde Seattle SuperSonics, Boston Celtics ve Miami Heat ekiplerinde forma giydi.

NBA tarihinde en iyi üç sayılık basket atan oyunculardan biri olarak değerlendirilen Ray Allen, Boston Celtics (2008) ve Miami Heat (2013) ile birer kez şampiyonluk yaşadı.

 

NBA tarihinin en fazla üçlük atan oyuncu

 

Üç farklı ekiple 10 kez all-star seçilen Ray Allen, kariyerinde toplam 2 bin 973 üç sayılık basket kaydetti. Allen, NBA tarihinde en fazla üç sayı isabeti bulan oyuncu olarak kayıtlara geçti.

ABD Milli Takımı'yla Avustralya'nın Sidney kentinde düzenlenen 2000 Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan Allen, Seattle SuperSonics'in Ocak 2007'de Utah Jazz'ı 122-114 mağlup ettiği karşılaşmada rakip potaya gönderdiği 54 sayıyla kariyerindeki en skorer performansı ortaya koydu.

LeBron James ve Chris Bosh önderliğindeki Miami Heat ile 2013 yılında ikinci NBA şampiyonluğuna imza atan 41 yaşındaki Allen, kariyeri boyunca çıktığı 1300 maçta 18,9 sayı, 4,1 ribaunt ve 3,4 asist ortalamalarıyla oynadı.

NBA kariyerinde toplamda 24 bin 505 sayı kaydeden Allen, 1998 yılında ABD'li aktör Denzel Washington ile "He Got Game" isimli filmde rol aldı.

ETİKETLER

Ray AllenNBAkariyerall star

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24