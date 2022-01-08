Cleveland Cavaliers hız kesmiyor

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cedi Osman'ın takımı Cleveland Cavaliers, konuk olduğu Portland Trail Blazers'ı 114-101 mağlup ederken, genç oyuncu 14 sayıyla oynadı.
NBA'e 9 maçla devam edildi. Cavaliers, Darius Garland'ın 26 sayı, 6 asistle ön plana çıktığı karşılaşmada Trail Blazers'ı mağlup ederek 22. galibiyetini aldı.
Konuk ekipte Evan Mobley 18 sayı, 8 ribaunt, Lauri Markkanen 15 sayı, 5 asist, Jarrett Allen 13 sayı, 13 ribauntla oynadı. Cedi Osman, 30 dakika 29 saniye süre aldığı mücadeleyi 14 sayı, 3 ribaunt, 1 top çalmayla tamamladı.
Bu sezon 24. maçını kaybeden Trail Blazers'ta Norman Powell 19, Robert Covington 17, Jusuf Nurkic ve Anfernee Simons 14'er sayı kaydetti.
NBA'de gecenin sonuçları
Philadelphia 76ers-San Antonio Spurs: 119-100
Toronto Raptors-Utah Jazz: 122-108
Brooklyn Nets-Milwaukee Bucks: 109-121
Chicago Bulls-Washington Wizards: 130-122
Houston Rockets-Dallas Mavericks: 106-130
Oklahoma City Thunder-Minnesota Timberwolves: 105-135
Denver Nuggets-Sacramento Kings: 121-111
Portland Trail Blazers-Cleveland Cavaliers: 101-114
Los Angeles Lakers-Atlanta Hawks: 134-118.